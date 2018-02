Beim Kiffen

erwischt

Hoyerswerda. Am Montag in den späten Abendstunden fielen einer Polizeistreife zwei junge Männer auf, die trotz klirrender Kälte auf der Teschenstraße saßen. Dass die Beamten dabei sprichwörtlich den richtigen Riecher hatten, bestätigte sich bei der Kontrolle der 19 und 20 Jahre alten Herren: Cannabisgeruch stieg den Polizisten in die Nase. Woher der kam, wurde schnell klar: Ein angebrannter Joint lag auf dem Boden. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Polizisten bei dem Jüngeren noch einen sogenannten Crusher und ein Cliptütchen mit Drogenanhaftungen. Beide Utensilien stellten die Beamten sicher und fertigten Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (red)

Motorrad

entwendet

Schwepnitz. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte ein Motorrad im Wert von rund 4 000 Euro entwendet. Die schwarze Yamaha mit Erstzulassung 2010 und dem amtlichen Kennzeichen KM K 471 stand unter einem Carport an der Dresdener Straße. Nach der Maschine wird nun gefahndet. (red)

zur Startseite