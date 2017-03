Beim Holzfällen von Baum getroffen Ein 72 Jahre alter Mann wurde bei dem Unfall bei Maxen am Freitag schwer verletzt.

Notarzt und Rettungswagen der Johanniter kamen zur Ersten Hilfe, bevor ein Helikopter den Verletzten in die Klinik flog.

Zwischen Maxen und Mühlbach war der Unfall beim Holzfällen am Freitag passiert. Die Polizei erimittel.

Schwerer Unfall am Freitagmittag beim Bäumefällen zwischen Maxen und Mühlbach. Zwei Männer sägten in einem kleinen Wäldchen in der Nähe des Kunsthofes bzw. des Blauen Häusels Bäume um. Gegen 11.30 Uhr traf ein Baum einen Mann (72). Offenbar drehte sich der Baum in die falsche Richtung. Sein Begleiter rief und warnte den Mann, doch da fiel der Baum schon um. So unglücklich, dass der 72-Jährige an der Schulter getroffen wurde.

Notarzt und Rettungswagen der Johanniter aus Heidenau eilten vor Ort. Ebenso die freiwillige Feuerwehr von Maxen. Die Kameraden schnitten den Weg für den Abtransport frei und unterstützen den Rettungsdienst. Der Hubschrauber landete auf einer Wiese neben der Unglücksstelle. Nach der Erstversorgung wurde der Verunglückte in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Die Polizei war ebenso im Einsatz und ermittelt nun zum Unfallhergang. (mf)

