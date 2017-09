Beim Fußball bestohlen

Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich zwischen dem 15. und 16. September in Görlitz ereignet hat. Unbekannte beschädigten in diesem Zeitraum eine Kunststeinfigur, die einen Jungen mit einer Katze zeigt. Die Täter brachen den Kopf der Statue ab und legten ihn daneben hin. Die Figur stand in der Grünanlage „Friedenshöhe“, die sich nahe der Straße An der Landskronbrauerei sowie Goethestraße befindet. Wer Hinweise zur Beschädigung der Figur oder zu verdächtigen Personen machen kann, soll sich telefonisch unter 035816500 an das Polizeirevier Görlitz oder jede andere Dienststelle wenden.

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Parfümerie an der Nieskyer Straße eingedrungen, das derzeit in einem Container ausgelagert ist. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten Waren im Wert von rund 1000 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Görlitz. Autodiebe haben in der Nacht zum Montag zweimal erfolgreich zugeschlagen. Das erste Objekt der Begierde stand an der Heinrich-Heine-Straße. Es handelte sich um einen fünf Jahre alten, dunkelgrün lackierten VW Tiguan mit dem Kennzeichen GR-CD 683. Der Wert des Fahrzeugs betrug etwa 18000 Euro.

Geheege. Eine 46-Jährige hat am Sonntag mit ihrem Volkswagen auf der S121 in Richtung Geheege einen Unfall gebaut. Vermutlich aufgrund der nassen Straße kam sie in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet der Wagen in einen Straßengraben und überschlug sich. Der Polo blieb auf dem Dach liegen, die Frau verletzte sich leicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Görlitz. Ein Taschendieb hat am frühen Sonntagabend spielte eine Gruppe von vier Personen im Alter zwischen 19 und 59 Jahren bestohlen, als diese auf dem Sportplatz an der Frauenburgstraße in Görlitz Fußball spielten. Offenbar bemerkten sie nicht, dass sich derjenige an einer in der Nähe abgestellten Tasche zu schaffen machte. Erst auf dem Weg nach Hause bemerkten sie, dass sie Opfer eines Taschendiebs geworden sind. Der Unbekannte entwendete insgesamt einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diverse Geldkarten, Ausweise und weitere persönliche Dokumente.

Mopeds aus Garagen entwendet

Mittelherwigsdorf/Oderwitz. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Garagenkomplexe in Mittelherwigsdorf und Oderwitz eingebrochen. Ihr Hauptaugenmerk: Kleinkrafträder und Reifen.

So brachen die Diebe in der Nacht zum Sonntag in Mittelherwigsdorf in drei Garagen an der Hörnitzer Straße ein. Daraus entwendeten sie zwei Mopeds Simson S50 und S51, einen Komplettradsatz Winterreifen auf Stahlfelge sowie ein Tourenfahrrad der Marke Drive. Es entstand ein Stehlschaden von rund 1000 Euro. Weiterhin hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

In Niederoderwitz brachen die Täter in eine Garage an der Dr.-Friedrichs-Straße ein und durchsuchten diese. Sie ließen eine Simson S51 mit dem Versicherungskennzeichen 262 BAI sowie fünf Pkw-Ersatzräder mit Bereifung mitgehen. Die Diebe beschädigten bei ihrer Tat das in der Garage abgestellte Fahrzeug ebenfalls. Es entstand Stehl- sowie Sachschaden in Höhe von jeweils 2000 Euro.