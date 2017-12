„Beim Feuerwehrmuseum müssen wir Gas geben“ Tourismus, Hortneubau, Altes Lager – die SZ sprach mit dem Zeithainer Bürgermeister Ralf Hänsel übers alte und neue Jahr.

Ralf Hänsel (parteilos) ist seit 2012 Bürgermeister von Zeithain. Zuvor arbeitete der heute 47-Jährige als Leiter des Kreisentwicklungsamtes im Landratsamt Meißen. Der Vater von drei Mädchen lebt mit seiner Familie in Ockrilla. © Sebastian Schultz

Herr Hänsel, Sie sind seit fünf Jahren Bürgermeister von Zeithain und scheinen sich im Rathaus wohlzufühlen. Treten Sie zur Wahl 2019 wieder an?

Auf jeden Fall. Ich mache das sehr, sehr gern. Und ich hoffe, das merkt man auch.

Man hat auch das Gefühl, die Kommune kommt langsam in ruhigere Fahrwasser. Oder wie würden Sie das Jahr 2017 einschätzen?

Es war zumindest mal ein Jahr ohne Katastrophen – keine Flut, kein Flüchtlingsansturm. Es war angenehm, einmal relativ geradeaus arbeiten zu können. Seit fünf Jahren arbeiten wir ja kontinuierlich eine Baustelle nach der anderen ab.

Zum Beispiel das Thema Finanzen?

Den Konsolidierungsprozess setzen wir zwar weiter fort, und wir können nach wie vor keine großen Sprünge machen – aber ich bin nicht unzufrieden. Wir haben ehrlich und richtig geplant, da kann einem eigentlich nichts passieren. Mit der Arbeit der Kämmerei, wie der gesamten Verwaltung, bin ich sehr zufrieden.

Zurzeit wird im Gemeinderat die Erhöhung der Entschädigungen für die Feuerwehr diskutiert. Gibt es da in den nächsten Jahren vielleicht auch einen Spielraum für Vereinszuschüsse?

Ich will die Vereinsförderung sehr, sehr gern wieder aufnehmen. Dafür müssen wir aber erst einmal die Satzung novellieren, und ich möchte das Geld in den nächsten Haushalt einstellen.

Der Hortneubau war das Zeithainer Großprojekt in diesem Jahr. Daran gab es zuletzt einige Kritik, auf die Sie mit Unverständnis reagierten …

Es ging um ein paar Abplatzungen. Die Kritik kam von jemanden, der die Baustelle nie von innen gesehen hat und war für einen 1,3-Millionen-Bau unverhältnismäßig. Wir liegen komplett im Zeit- und Kostenrahmen. Wir haben zum Jahresende alle Rechnungen bezahlt, in den Februar-Ferien soll der Umzug sein und die offizielle Einweihung im Frühjahr. Wir sind sehr stolz auf den Bau, denn welche Gemeinde in der Region hat so was schon?

Welche Projekte stehen für 2018 an?

Wir müssen aufgrund der Naphthalin-Belastung den kompletten Fußboden in einem Flügel der Grundschule heraus reißen. Das wird unser größtes Bauprojekt. Dann wollen wir endlich das Feuerwehr-Gerätehaus in Lorenzkirch – also das kleine Budenhaus – renovieren. Für Neudorf wollen wir den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des B-Plan-Gebietes fassen. Es geht um Teile des ehemaligen Bauhofgeländes, wo neue Eigenheime entstehen könnten. Die Nachfrage dafür ist nach wie vor groß. Und den Fluchtturm (Anm. d. Red.: eine Feuertreppe am Giebel des Gebäudes) fürs Rathaus, wie wir ihn nennen, bauen wir 2018 auch. Damit soll das Rathaus endlich einen zweiten Fluchtweg erhalten.

Und wie geht es im Alten Lager weiter? Da sind Sie als Geschäftsführer der EVGZ und als Bürgermeister des Hauptgesellschafters in der Verantwortung.

Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf: Meine Rechnung dort ist aufgegangen. Der Gemeinderat hat mir vertraut, ohne die Bürgschaft der Gemeinde für den Kredit wäre es nicht gegangen. Die Abzahlung des Zwei-Millionen-Kredites ist bereits mit den bisherigen Pachtverträgen für Solarflächen untersetzt. Jetzt gibt es Überlegungen, ob wir auch Flächen im Süden für Solar nutzen wollen. Das Gebiet müssten wir dann anders planen, für mögliche Ansiedlungen ist das aber kein Manko – obwohl wir uns von dem Gedanken einer großen Industrieansiedlung vielleicht trennen sollten.

Was stellen Sie sich für das Areal vor?

Vielleicht kommen wir mit Solar und mittelständischen Ansiedlungen weiter.

So mancher wird über noch mehr Solarflächen nicht begeistert sein.

Das hat aber mehrere Vorteile. Mit weiteren Pachtverträgen kämen wir jetzt echt in die Gewinnzone. Außerdem wird die gesamte Solarfläche vorher nach Kampfmitteln abgesucht. Die jetzigen Solarinvestoren finden pro Hektar noch 1,1 Tonnen. Und wirklich kampfmittelfrei sind die Flächen dann immer noch nicht – damit hat keiner gerechnet. Weitere Vorteile sind, dass die Fläche gepflegt und der Baumbestand ersetzt werden.

Auch für den ehemaligen Praktiker wird nach einem Investor gesucht. Gibt es auch da gute Nachrichten?

Das Problem ist, durch das übergeordnetes Planungsrecht sind wir gezwungen, den Praktiker wieder als Baumarkt anbieten zu müssen. Nur so gilt ein Bestandsschutz und würde eine Fläche über 800 Quadratmeter zugelassen. Andere Unternehmen mit anderen Sortimenten hätten da schon Interesse, aber die dürfen aus diesen Gründen nicht.

Mal ein ganz anderes Thema: Was die Geschichte und die Natur betrifft, ist Zeithain ja ein ungeschliffener Diamant. Ich denke da ans Alte Lager, an die Gohrischheide oder die Gedenkstätte Ehrenhain. Warum wird das so wenig in der Region wahrgenommen?

Das ist eine Aufgabe der Kommune, da müssen wir in Zukunft stärker drauf setzen. Bisher haben wir uns auf die Pflichtaufgaben konzentriert, der Tourismus ist fakultativ. Geschichte und Gohrischheide zusammenzubringen muss im Interesse der Gemeinde sein. Der Gohrischheiderundweg geht in die richtige Richtung. Wir haben aber auch das Feuerwehrmuseum, das europaweit vielleicht sogar das Größte ist – das ist ein Alleinstellungsmerkmal, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben.

Wenn Sie drei Wünsche für 2018 frei hätten, welche wären es?

Wir wünschen uns beide Katastrophen – Hochwasser und Flüchtlingskrise – nicht wieder. Politisch würde ich mir in Richtung Landesregierung größere Spielräume wünschen, dass wir selbst entscheiden können, was wir mit Fördergeldern machen. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben.

Starten Sie ins neue Jahr mit einem lauten Knall?

Man wird ja älter und hat Kinder. Meine beiden Kleinen sind eineinhalb und sieben, und selbst die Ältere ist nicht fürs Knallen. Es wird also eine ruhige Familienfeier zu Hause.

Das Gespräch führte Antje Steglich.

