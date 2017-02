Beim Ferienresort noch viel Arbeit Henry de Jong zeigt sich nach dem jüngsten Termin mit dem Landratsamt sehr optimistisch. Die Behörde selbst ist verhaltener.

Der Wiederaufbau des Tiefenauer Schlosses ist nur ein zentraler Projektbestandteil beim Ferienresort-Projekt des Niederländers Henry de Jong. © Grafik: privat

Das Treffen mit Vertretern des Meißner Landratsamts zum geplanten Tiefenauer Ferienresort ist „sehr positiv“ verlaufen. Das zumindest ist der Eindruck von Henry de Jong, seines Zeichens Ideengeber und Entwickler des geschätzt 50 Millionen Euro teuren Vorhabens. Vom Landratsamt heißt es etwas verhaltener, es sei „ein konstruktives Gespräch“ gewesen.

Am Dienstag waren der niederländische Unternehmer und Verantwortliche aus der Kreisverwaltung zusammengekommen. Es ging um den aktuellen Stand der Planungen für de Jongs Tiefenauer Projekt – und wie es damit weitergeht. An der touristischen Anlage mit Ferienhäusern, Viersternehotel und Golfplatz arbeitet Henry de Jong seit Jahren. Zuletzt war die Dimension des Vorhabens verkleinert worden. Auch, um die Chancen auf eine Baugenehmigung für das Projekt zu wahren. Denn die gibt es nur, wenn sich das Resort in die Naturlandschaft einfügt.

Streitpunkt Ferienhäuser

Henry de Jong wähnt das Vorhaben in dieser Hinsicht auf gutem Kurs. Zwar seien 50 Ferienhäuser dem Landratsamt noch immer zu viel, sagt er nach dem Treffen vom Dienstag. Und auch beim Thema Besucherlenkung habe die Behörde noch Nachbesserungsbedarf gesehen. „Wir hatten aber ehrlich gesagt erwartet, dass es von der Naturschutzbehörde mehr Kritik geben würde“, zeigt sich der Niederländer dennoch zufrieden.

Das Landratsamt selbst bleibt wiederum etwas verhaltener. So sei bei dem Treffen mit de Jong „offengeblieben“, ob der neue Stand der Planungen „den Erfordernissen der raumordnerischen Beurteilung gerecht werde“, so die Kreisbehörde. In dieser Beurteilung aus dem Jahr 2012 hat die öffentliche Hand quasi Leitlinien festgelegt, innerhalb derer das Resort-Projekt als zulässig gelten kann. Dabei waren ökologische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte berücksichtigt worden. Ob das Projekt mit der jetzigen Zahl an Ferienhäusern genehmigungsfähig ist, dazu wollte sich das Landratsamt nicht äußern. Das komme der vorweggenommenen Prüfung eines Antrags gleich – was „nicht geleistet werden kann“. Offen lässt die Kreisbehörde ebenfalls, ob das zuletzt ruhende Verfahren, mit dem Henry de Jong Baurecht für das Resort erlangen will, wieder aufgenommen werden kann – oder ob es neu gestartet werden muss. Das muss laut Landratsamt erst „geprüft werden“.

Projektentwickler de Jong indes zeigt sich optimistisch, das zuletzt drei Jahre ruhende Verfahren wieder aufnehmen zu dürfen. Ihm sei daran gelegen, das Projekt rasch umzusetzen, betont er.

Dem Landratsamt zufolge gibt es zuvor noch einiges in Sachen Planung zu tun. Das betreffe sowohl den Flächennutzungsplan für die gesamte Gemeinde als auch den auf das Resort-Gebiet bei Tiefenau bezogenen Bebauungsplan samt sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung. Und schließlich den Bauantrag.

Henry de Jong will den Bauantrag möglichst noch in diesem Jahr bei der Behörde einreichen. Ein „sportliches“ Unterfangen gesteht er selbst zu. Doch er sei guter Dinge, sagt de Jong, der sich mit seinem Architekten nun daran machen will, die Hinweise der Behörde aus dem Treffen vom Dienstag in seine Planungen für das Tiefenauer Ferienresort einzuarbeiten.

