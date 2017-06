Beim Eisessen Gutes tun Im AGO-Seniorenzentrum Bielatal kann man am Mittwoch per Flatrate Kaltes naschen. Für eine heiße Truppe.

Naschen und trotzdem etwas Gutes tun? In Bielatal geht das morgen. © dpa

Bei dem sommerlichen Wetter dürfte einiges an Spendengeld zusammenkommen: In Bielatal kann jeder am Mittwoch, 14. Juni, 14 bis 17 Uhr, mit Eis essen Gutes tun. Dann verwandelt sich das AGO-Seniorenzentrum an der Schulstraße zu einer besonderen Eisdiele. Was dort eingenommen wird, spendet das Seniorenzentrum an die Jugendfeuerwehr in Bielatal. „Die Feuerwehr ist ein Aktivposten bei der Jugendarbeit im Dorf. Wir haben schon einiges miteinander gemacht und unterstützen die Jugendfeuerwehr gern“, sagt Susanne Hübel, Leiterin des Seniorenzentrums. Die Preise für das Eis sind sehr übersichtlich: Zu der besonderen Eisparty gibt es eine Flatrate. Für 4,50 Euro können Erwachsene so viel essen, wie sie wollen. Die Eispauschale für Kinder unter 14 Jahre beträgt 3,50 Euro, teilen die Organisatoren mit. Damit ist Bielatal Teil einer bundesweiten Aktion der Alloheim-Gruppe, zu der das AGO-Zentrum seit Herbst 2016 Jahres gehört. Die Gruppe organisiert an 155 Standorten Eis-Partys für einen guten Zweck. Mehrere Tonnen Eis stehen dafür bereit, heißt es. (SZ/gk)

