Beim Chatten überfahren

Handy am Ohr oder vor den Augen? Der ACE zählt in Meißen. © Claudia Hübschmann

Da kommt wieder so ein Kandidat zum Ampelübergang zwischen Meißner Bahnhof und Sparkasse. Für den etwas fülligeren Jungen mit Basecap und weiter Hose ist anscheinend gerade die Schule zu Ende. In der herrscht offenbar Handy-Verbot. Das wird nämlich sofort gezückt. Vielleicht hat der Lieblings-Youtuber bereits das nächste Video online gestellt? Oder es gibt spannenden Tratsch im Klassenchat? Ohne den Blick vom Display zu heben, marschiert der Schüler über die Straße. Würde ihn jetzt ein Linksabbieger übersehen, dann wäre es das für den jungen Mann gewesen.

Das Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen. Nur wenige Meter entfernt verstarb im September 2015 ein 54-jähriger Fußgänger, nachdem ihn ein Auto erfasste. „Viel zu häufig lassen sich mittlerweile auch Fußgänger vom Handy ablenken“, sagt der für Mitteldeutschland zuständige Regionalbeauftragte des Auto Clubs Europa Andreas Becht am Dienstagnachmittag in Meißen. Zusammen mit mehreren Kollegen ist er an diesem Tag in die Stadt gekommen, um durch eine einstündige Stichprobe an neuralgischen Stellen auf das Handy-Problem aufmerksam zu machen.

Laut ACE sind die Zahlen alarmierend: Insgesamt 31 589 Fußgänger verunglückten im Jahr 2015 im Straßenverkehr, 534 davon tödlich. Mehr als jeder zehnte Tote im Straßenverkehr war ein Fußgänger. Zu den Gründen zählten neben der Rotlicht-Missachtung, mit etwa 40 Prozent die häufigste Unfallursache, auch die Tatsache, dass sich immer mehr Fußgänger im Straßenverkehr abkapseln: Mit Kopfhörern auf den Ohren und dem Blick aufs Smartphone, können sie das Verkehrsgeschehen kaum noch wahrnehmen. „Jeder spricht vom Multitasking, doch es handelt sich dabei um einen gefährlichen Mythos: Niemand kann gleichzeitig Nachrichten checken und auf den Verkehr achten“, sagt ACE-Kreischef Hans-Jürgen Freitag. (SZ/pa)

