Beim Brückenbau klemmt’s Die Brücke über das Schwarzwasser in Sollschwitz sollte bald wieder befahrbar sein. Doch daraus wird offenbar nichts.

Die Sollschwitzer Brückenbaustelle – hier ein Archivbild vom Sommer– bleibt offenbar länger als geplant. © Kristin Richter

Eigentlich sollte im Gödaer Ortsteil Sollschwitz die Brücke über das Schwarzwasser im Winter wieder befahrbar sein. Aber danach sieht es derzeit nicht aus. Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) bestätigt, dass sich die Arbeiten verzögert haben. Zum einen aufgrund des Wetters, so wurde die Baustelle schon im Frühsommer zweimal geflutet. Zum anderen seien aber auch nicht immer so viele Bauarbeiter vor Ort gewesen, „wie wir uns das gewünscht hätten“. Nun komme es darauf an, ob das Wetter auch im Dezember noch Arbeiten zulasse. Aber höchstwahrscheinlich werde sich die Fertigstellung bis ins nächste Jahr hinziehen. So müssen die Sollschwitzer noch länger die Umleitung in Kauf nehmen.

Wegen des kritischen Zustandes der Brücke war nach dem Hochwasser 2013 die Fahrbahn eingeengt worden. Seit Ende April wird das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk nun aufwendig saniert. Zunächst wurden Hohlräume in Pfeilern und Widerlagern mit Betonemulsion verpresst. Danach wurde der Oberbau abgetragen, um die Natursteinbögen auch von oben sanieren zu können. Bis die Fahrbahn wieder gepflastert werden kann, dauert es allerdings noch eine Weile. (SZ/MSM)

