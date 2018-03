Beim Brandschutz nachgebessert Die neuen Bibliotheksräume im Zentralgasthof können in wenigen Tagen endlich öffnen. Der Vereinsbereich bleibt zu.

Schon mal Probesitzen. Delia Schmidt, die Leiterin der Bibliothek Weinböhla, in den neuen Räumen im Zentralgasthof, die den Lesern ab 19. März offenstehen sollen. Foto: Arvid Müller © Arvid Müller

Weinböhla. Sie hofft, dass die Freude über die neuen Räume nun zurückkehrt. Weinböhlas Bibliotheks-Chefin Delia Schmidt und ihre Kollegin wollten das neue, extra dafür umgebaute Domizil in der zweiten Etage des Zentralgasthofs eigentlich schon Anfang Februar ihren Lesern präsentieren – mit etwa 300 Quadratmetern Fläche doppelt so groß wie die alte Heimat gegenüber im Kirchplatz 5, mit modernerer Ausstattung.

Doch dann der Schock. Im Januar machte Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) klar: Brandschutzmängel verzögern die Freigabe für die Nutzung. Fürs Bibliotheksteam eine besondere Herausforderung, Kontakt zu den etwa 1 500 Lesern zu halten, Annahme und Ausleihe von Büchern und DVDs weitgehend zu sichern. Möglich machen das die Interimsunterkunft im Zentralgasthof, das Improvisationstalent der Mitarbeiterinnen und das Verständnis der Leser. Nun ist das Ende des Provisoriums in Sicht, am 19. März soll die Bibliothek an ihrem neuen Standort öffnen.

Zuvor allerdings haben die nötigen Nachbesserungen das Weinböhlaer Bauamt auf Trab gehalten. Ein Problem: die sogenannte Spüllüftung fürs Treppenhaus. Sie soll im Brandfall Rauch aus dem Treppenhaus entfernen. Dazu wird Luft angesaugt, durch eine Öffnung im Keller. Deshalb mussten drei Kellerfenster zugesetzt werden. Damit dort kein Rauchgas entweicht und von der Lüftung angesaugt wird. Das ist erledigt, sagt Bauamtschef Lutz Heinl. Der Probebetrieb hat stattgefunden.

Nun wartet noch eine Aufgabe im Keller. Der Reglerschrank für die Spüllüftung muss umhüllt werden. Mit F90-Material, das kennzeichnet die Feuerwiderstandsklasse und bedeutet, dass das Bauteil im Falle eines Brandes mindestens 90 Minuten funktionstüchtig bleiben muss. Nur: Die seit Langem bestellten Teile sind noch nicht geliefert. Deshalb wurde Brennbares aus dem Reglerschrankraum entfernt, Papier und Holz mussten raus, sagt der Bauamtschef. Eine wichtige Voraussetzung für die Brandschutzabnahme beim Ortstermin am Montag. Dass jetzt noch Firmenunterlagen nachgereicht und Schlösser an zwei Türen geändert werden müssen, sollte der Nutzungsfreigabe für die Bibliothek nicht im Wege stehen, so Lutz Heinl.

Etwas anders sieht es aus für den darüber liegenden Vereinsbereich, circa 240 Quadratmeter groß, mit Platz für etwa 50 Leute. In den Ausbau von Bibliothek und Vereinsraum wurde in den vergangenen Monaten etwa eine Million Euro investiert, der Zentralgasthof ist nach 20 Jahren Bauzeit saniert. Die Freigabe im Vereinsbereich hängt jedoch ab von einer Rauchschutztür zwischen Dachgeschoss und zweitem Rettungsweg. Für die fehlt immer noch die Zarge. Das Türblatt ist schon ewig im Haus, sagt der Bauamtschef, der verärgert ist über die langen Lieferfristen für bestimmte Werkstoffe und Anlagen. An der Montage selbst sollte es nicht liegen. Ist die Zarge erst mal da, lasse sich alles an einem Vormittag montieren. Jetzt ist die Türöffnung mit einer Brandschutzverkleidung erst mal provisorisch zugesetzt.

Wann der öffentliche Zutritt dann auch zu den Vereinsräumlichkeiten möglich ist, kann Lutz Heinl noch nicht genau sagen. Er hofft, dass diese Frage bis Mitte April geklärt ist. Im Vordergrund stehe erst mal die Bibliothek als Schwerpunkt des Investitionsvorhabens Zentralgasthof.

Bibo-Leiterin Delia Schmidt ist vorsichtig optimistisch. Knapp zwei Wochen geht der Betrieb nun noch im Gesellschaftsraum des Zentralgasthofs weiter. Dann rollen Möbel wie Kästen und Regale und Medien endgültig zurück ins zweite Obergeschoss. Und die junge Frau mit ihren beiden Jungs, die gerade einige DVDs zurückbringen, sie werden künftig zwei Etagen höher nach neuem Lese- und Filmstoff suchen. Kinderbücher, Krimis, aber vor allem Reiseliteratur wegen der bevorstehenden Ferienzeit, das sind Delia Schmidt zufolge gerade die Renner in der Übergangsunterkunft. Auch die Weinböhlaerin Gundula Wilke – seit Jahren nutzen sie und ihre Söhne die Einrichtung – möchte sich mithilfe der Bücherei auf den Urlaub vorbereiten. Mit der Interimsausleihe hat sie kein Problem, freut sich aber ebenfalls, dass die Bibliothek bald an ihrem richtigen Platz öffnet.

