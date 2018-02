Beim Blitzer geht es nur ums Geld

Lars Müller aus Zwenkau schreibt zu dem neuen Blitzer in Dippoldiswalde:

Ich bin seit 2013 beruflich in Dippoldiswalde tätig, anfangs war ich von dieser Stadt positiv begeistert und fühlte mich hier wohl. Diese Begeisterung verflog recht schnell, als ich mitbekam, wie aggressiv die Stadt den Leuten das Geld aus den Taschen zieht.

Ich selbst wurde in Reichstädt geblitzt, und zwar nicht an der Schule, sondern in Unterdorf. Gut, dachte ich, da hat es dich mal erwischt mit 60 Stundenkilometer bei erlaubten 50. Aber als dann das Bild kam, wurde meine bis dato schlechte Meinung von Dippoldiswalde noch gestützt. Aus der überhöhten Geschwindigkeit konnten sie nicht so viel Geld machen. Da wurde mir das Teurere in Rechnung gestellt, da ich nicht angeschnallt war. Es geht hier nur ums Geld. Seitdem Dipps diese Anlage hat, sieht man sie täglich in der Stadt und Umgebung stehen, und nicht nur vor Schulen.

