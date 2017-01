Beim Bauen nicht alles eitel Sonnenschein Die Burkhardswalder Sonnenschein-Siedlung wächst nicht mehr. Das hat Folgen für ganz Müglitztal.

Sonnenschein im Sonnenschein: Rechts die Sonnenschein-Siedlung, links nichts, obwohl seit 2006 auch hier gebaut werden kann. Nun wird überlegt, sich von diesem Burkhardswalder Baugebiet zu verabschieden. © Norbert Millauer

Über 200 Seiten und eine Unmenge Zahlen umfasst der Entwurf des Flächennutzungsplanes. Doch nur eine Zahl interessiert die Müglitztaler. Während die Prognose dem benachbarten Dohna einen Einwohnerzuwachs voraussagt, soll Müglitztal in den nächsten Jahren 30 Einwohner verlieren. Gleichzeitig sind laut Plan 19 Bauplätze für Wohnhäuser vorgesehen. Das ist für die rund 30 Einwohner, die am Freitagabend zur Vorstellung des Papiers ins Gemeindeamt kamen, ein Widerspruch. Sie kämpfen um jeden zusätzlichen Einwohner, suchen nach Grundstücken für diejenigen, die bauen wollen – und dann soll ihre Gemeinde schrumpfen?

Die Müglitztaler wollen ihre Dörfer entwickeln. Der neue Flächennutzungsplan kann dabei helfen. Denn Bereiche, die jetzt im sogenannten Außenbereich liegen und damit in der Regel fürs Bauen tabu sind, werden in unmittelbarer Dorfnähe künftig leichter bebaubar sein. Eine große Chance für die Dörfer und ihre Einwohner.

Dafür aber muss die Gemeinde überlegen, ob sie sich nicht von anderen Vorhaben verabschiedet. In Burkhardswalde zum Beispiel. Dort entstand Anfang der 1990er-Jahre am Ortsausgang in Richtung Meusegast die Sonnenschein-Siedlung. Seit 2006 könnte auch die Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite bebaut werden. Doch bisher steht da kein einziges Haus. Vorbei die Zeiten der großen Wohngebiete, jetzt werden Lücken bebaut. Solange jedoch das Burkhardswalder Wohngebiet im Plan steht, sind Bauplätze blockiert. Bei 19 für ganz Müglitztal bleiben für die anderen Ortsteile nicht mehr viele übrig.

Noch einen Knackpunkt gibt es. Der Flächennutzungsplan sagt lediglich, wo gebaut werden kann. Ob da tatsächlich zum Beispiel Wohnhäuser entstehen, ist eine andere Frage. Abhängig ist das zum Beispiel von den Eigentumsverhältnissen und den Plänen der Besitzer. Die Planer gehen davon aus, dass nur etwa 60 Prozent der Flächen tatsächlich bebaut werden.

Nachfragen statt abwarten

Das macht es noch komplizierter. Denn wenn Müglitztal Einwohner verliert, wieso soll es da so viele Bauflächen ausweisen – scheitert daran etwa die Genehmigung des Landkreises? Das treibt die Müglitztaler um.

Der Planer von Gicon Dresden versuchte, am Freitag zu beruhigen. „Warten Sie mal ab, es wird sich noch einiges ändern“, sagte Michael Kühfus. Und auch bei den Zahlen, zum Beispiel denen für die Einwohnerprognose, sollten sich die Müglitztaler nicht zu sehr festbeißen. Doch sie fürchten, dass ihnen die Chance auf Zuwachs genommen wird. Deshalb fragen sie lieber mehrfach nach.

Bis der neue Flächennutzungsplan beschlossen und kommunales Gesetz ist, wird es wohl Ende 2018. Bis dahin wird noch viel diskutiert, geplant, geändert. Bis dahin gilt auch noch das Baurecht für Burkhardswaldes Sonnenschein-Siedlung.

