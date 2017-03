Beim Bau brummt’s Die Betriebe in und um Niesky haben gut zu tun. Das erfordert mitunter Geduld. Doch mancher Verzug ist hausgemacht.

Auftragsflaute kennen die Mitarbeiter von Tiefbau Lange nicht. Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Außenanlagen des Dewog-Hauses in der Käthe-Kollwitz-Straße in Niesky. Aber auch abseits von dieser Baustelle gibt es genug zu tun. © andré schulze

Die Männer von Tiefbau Lange sind allesamt Frühaufsteher. Eine ihrer Baustellen ist derzeit die Außenanlage des Nieskyer Dewog-Hauses in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort entsteht unter anderem eine Trasse für die Fernwärmeleitung. Über mangelnde Aufgaben kann sich Unternehmer Steffen Lange auch Anfang März nicht beklagen. „Wir sind gut ausgelastet“, sagt er. Mit seiner Aussage passt er gut in das Bild der brummenden Bauwirtschaft. Manche Kommune hat in der Vergangenheit sogar schon Probleme gehabt, Baufirmen zu finden.

Der Kodersdorfer Bauamtsleiter Steffen Straube hat das jüngst bei der Ausschreibung für die Hoto-Brücke erlebt. Von ursprünglich neun Bewerbern haben letztlich nur drei Firmen ein Angebot abgegeben, erzählt er. Und der günstigste Bieter sei auch noch zehn Prozent über der Kostenschätzung gewesen. Im vergangenen Jahr stand der Neubau der Roten Brücke in Horka sogar auf der Kippe. Dort hat es nur einen Bewerber gegeben, dessen Angebot rund 15 Prozent über der eigentlichen Kostenschätzung lag. „Das war zäh“, sagt Steffen Straube. Doch weil der Fördermittelgeber sich an den Mehrkosten beteiligt hat, ist die Hochwasserschutzmaßnahme dennoch realisiert worden.

Steffen Lange beteiligt sich gar nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen, erzählt er. Das kleine Familienunternehmen fahre gut mit beschränkten Ausschreibungen und privaten Auftraggebern. „Man versucht Absagen natürlich zu verhindern“, sagt der Unternehmer. Doch es komme auch vor, dass man jemanden vertrösten muss. Es ist ein schwieriger Spagat, erklärt Steffen Lange. Zu wenig Arbeit sei ganz schlecht, aber zu viel auch nicht gut. Er beobachtet, dass die kleinen Baubetriebe in der Region alle gut zu tun haben.

Bei größeren Firmen wie der Straßen- und Tiefbau GmbH in See ist die Lage schon etwas differenzierter, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Riedel. „Im Herbst sind wir immer sehr gut ausgelastet“, sagt er, „ich kriege dann keine einzige Arbeitskraft mehr.“ Doch bis das Baugeschäft jedes Jahr anlaufe, dauere es. Gerade der April sei ein schwieriger Monat für die Unternehmer. Denn nach dem Ende der Winterkurzarbeit gibt es nicht immer genug zu tun. Im schlechtesten Fall müssen die Bauarbeiter dann beim Arbeitsamt vorstellig werden. „Das ist nicht gut“, sagt Wolfgang Riedel und würde sich wünschen, dass sich die Ausschreibungen besser über das Jahr verteilen. Doch obwohl die Branche die Kritik Jahr für Jahr neu anbringt, ändere sich wenig.

„Wir haben Startschwierigkeiten“, räumt auch Enrico Bachmann von der Nieskyer Stadtverwaltung ein. Das habe unterschiedliche Ursachen, erklärt der Leiter der Tiefbauverwaltung. Es dauere einfach, bis verschiedene Bewilligungen vorliegen und der Haushalt stehe. Dabei sei es im Eigeninteresse der Stadt, beispielsweise Straßensanierungen so früh wie möglich auszuschreiben. Denn dann gebe es nicht nur mehr Bewerber, sondern auch günstigere Preise. „Darum wollen wir die Frühjahrskapazitäten der Baufirmen auch gerne nutzen“, sagt Enrico Bachmann.

Dass man wieder etwas mehr in den Straßenbau investiere, sei schon seit rund zwei Jahren so, erklärt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Allerdings bestätigt die Sprecherin, dass auch beim Freistaat so manch komplex geplantes Hochwasser-Bauprojekt nach umfangreichen Planungen erst jetzt die richtige Reife habe: „Das sind mitunter voluminöse, große Maßnahmen, die keine Firma nebenbei macht“, sagt sie. Generell bestätigt auch Isabel Siebert, dass es zunehmend schwieriger werde, ausreichend gute Angebote zu bekommen – vor allem in der Hauptsaison zwischen Ostern und Oktober.

Unternehmer Wolfgang Riedel ist der Meinung, dass dieses Problem zum Teil hausgemacht ist. Mit mehr Personal in den Verwaltungen könnten Ausschreibungen beispielsweise schneller erfolgen. „Sachsen spart sich dort an der falschen Stelle kaputt“, kritisiert er. Denn genügend Geld sei ja vorhanden.

