Beim Barte des Propheten Die Leitbilddebatte „Kamenz 2030“ ist gestartet. In Aufbruchstimmung. Sie muss anhalten. Eine SZ-Betrachtung.

Nicht nur Dieter Zetsche, Vorstandsschef des Daimler-Konzerns, hat derzeit gut Lachen. Von der 500-Millionen-Euro-Investition bei der Accumotive im Industriegebiet Bernbruch-Nord könnte die ganze Stadt profitieren. Der positive Stimmungswandel in der Bürgerschaft war auch am Donnerstag beim Leitbild-Debatten-Start im Kamenzer Rathaus unverkennbar. © dpa

Am Donnerstag waren selbst die kühnsten Optimisten überrascht: Der Startschuss zur Leitbilddebatte „Kamenz 2030“ fand vor sehr gut gefüllten Sitzreihen im Ratssaal statt. Und nicht nur das: In den vier Arbeitsgruppen, die von der Freiberger Moderatorin „Foren“ genannt wurden, entlud sich ein Mitteilungsbedürfnis der Bürgerschaft, das von Bereitschaft zum Mittun geprägt war. Die Stadt ist offensichtlich auf einem guten Weg. Dies hatte nicht nur Hilke Domsch in ihren 40 Vorgesprächen erfahren, darauf legte in seiner Begrüßung auch der Oberbürgermeister großen Wert. Der Wind habe sich gedreht, sagte Roland Dantz mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre seit der letzten großen Leitbilddiskussion, die er maßgeblich mitgestaltet hat. Ist das eine gefühlte Einschätzung, oder wird sie auch durch Fakten untersetzt?

Durchaus. Das Büro Dr. Braun & Barth aus Dresden begleitet seit vielen Jahren die Stadtentwicklung. Und die Experten waren im Ratssaal auch mit einer „kleinen Statistik“ präsent. Im Jahr 2001, als das letzte Stadtentwicklungskonzept aufgelegt wurde, betrug die Bevölkerungsbilanz in der Stadt „minus 161“. Das heißt, es gab weniger Geburten als Todesfälle und mehr Fort-, als Zuzüge. Sieben Jahre später hatte sich das Manko sogar auf „minus 377“ zugespitzt. Die prophetischen Vorhersagen der Jahrtausendwende schienen zuzutreffen. Aber dann drehte sich, wie gesagt, der Wind irgendwann. 2015 sind 958 Menschen nach Kamenz zugezogen, während nur 817 fortgingen. Das war eine Bank, die auch das immer noch deutliche Minus bei den Geburten gegenüber den Todesfällen mit ausgleichen konnte. Die Bilanz: plus 34. Mehrfach hat der OB zuletzt auf die Relativität von prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen hingewiesen. Glücklicherweise habe man allen Unkenrufen zum trotz an drei Grundschulstandorten festgehalten. Heute werde – bei 144 Neugeborenen im vergangenen Jahr – ernsthaft über eine Sechszügigkeit nachgedacht. Wird der Schwung aber auch anhalten?

Ein Segen für die Lessingstadt

Davon können wir getrost ausgehen. Auch die Donnerstagdebatte in den Foren war von der gigantischen 500 Millionen Euro-Investition der Daimler AG im Industriegebiet Bernbruch-Nord geprägt. Im Oktober gab es den ersten Spatenstich, und schon bald wird es die Grundsteinlegung geben. Für eine Halle, die alles bisher in der Region bekannte in den Schatten stellt. Der Daimlervorstand um Weißbartträger Dieter Zetsche ist eingeschwenkt auf die prophetischen Erwartungen an die Elektromobilität bis 2020. Und Kamenz könnte dabei sogar ein „Kompetenzzentrum“ werden, war zu vernehmen, was freilich am Stammsitz bei Stuttgart nicht nur Freude ausgelöst hat. Für die Lessingstadt wäre es ein Segen. Mehr als 1000 neue Arbeitsplätze sind im Schwange, und bis dahin profitiert auch die regionale Bauwirtschaft in großem Maße. Ist die Stadt schon ausreichend auf das Kommende eingestellt?

Nein, das wäre auch zu viel verlangt. Vor allem in den Foren, die sich mit Ansiedlungsangeboten oder Verkehrswegen oder weichen Standortfaktoren wie Jugend- und Soziokultur beschäftigten, wurde der Finger auf die noch wunden Punkte gelegt. Der öffentliche Nahverkehr müsse besser werden, nicht nur nach Dresden oder Südbrandenburg, sondern auch in die Ortsteile. Es brauche eine ganzheitliche Baukonzeption, die nicht nur die Innenstadt, sondern auch das Wohn- und Lebensflair in Kamenz-Ost oder neue Eigenheimstandorte auf der grünen Wiese einschließen müsse. Und in Sachen Infrastruktur tauchte sogar wieder eine Westumfahrung der Stadt und damit die Entlastung der Pulsnitzer Straße vom Brummiverkehr auf. Was dort Wunschdenken oder realistische Zukunftsvision ist, auch das soll die weitere Debatte zum Leitbild 2030 zeigen. Auf welche Weise aber soll sie weitergehen?

Ehrenamt hauptamtlich begleiten

Dazu beriet das kleinste Forum 4, das im Nachgang als eine Art „Meta-Gruppe“ bezeichnet wurde. Hier ging es um das Rathaus und die Bürgerschaft und um die Kommunikation – vor allem auch zwischen beiden Seiten. Das bisherige Bürgerinfo-System auf der Stadt-Homepage müsse ein Beteiligungssystem werden, hieß es zum Beispiel. Die Mitsprache der Kamenzer müsse barrierefrei auf allen Kanälen erfolgen. Eine Dienstleistungsverwaltung brauche eine Sprache, die auf die Menschen zugeht und sie nicht abschreckt. Und das wichtige Ehrenamt müsse hauptamtlich begleitet werden, wobei aus Kostengründen auch der Kooperation mehrerer Gemeinden das Wort geredet wurde. Haben diese Botschaften auch einen Nachhall im Plenum der Bürgerversammlung gefunden?

Eher weniger, aber das lag auch an der höheren Abstraktionsebene, während es bei anderen Themen konkreter wurde. Gleichwohl bleibt die weitere Debatte eine schwierige Aufgabe, wenn wirklich Ende des Jahres das Leitbild – auch mit einem griffigen Slogan als Titel – vom Stadtrat beschlossen werden soll. Der „optimistische Schwung“ des Abends wurde auch als „mutmachender Auftrag“ an die Rathausspitze zur Fortsetzung gesehen. Nun, das walte Hugo. Oder biblischer gesprochen: beim Barte des Propheten!

