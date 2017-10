Beim Bahnbau ist das Ende in Sicht Sorgen bereitet den Einwohnern in See jetzt vor allem, wie es danach mit den Straßen weitergeht. Und wie sich der Bau in Niesky 2018 auf den Ortsteil auswirken wird.

Von den vier für See geplanten Lärmschutzwänden stehen bereits zwei sowie die Pfosten für die anderen beiden. Dort müssen noch die Aluminiumteile eingesetzt werden. © Jens Trenkler

Als die Deutsche Bahn im März zum Streckenausbau in See informierte, war der Speiseraum der Grundschule sehr gut besucht, ging es bisweilen recht laut zu. Zur zweiten Veranstaltung dieser Art an diesem Montag kamen 24 Einwohner, war die Atmosphäre ganz und gar nicht aufgeheizt. Das liegt wohl daran, dass die Bürger des Nieskyer Ortsteils hinsichtlich der Beeinträchtigungen durch Dreck und Lärm das Schlimmste überstanden haben.

Das bestätigte dann auch Matthias Murr, Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft der bauausführenden Firmen. Zwischen Juni und September erfolgten die Erdbauarbeiten von Petershain bis See. „Alles, was mit Lärm und Dreck zu tun hat, ist in diesem Bereich abgeschlossen“, erklärte er. Die im Bereich Koseler Weg abgelagerten Erdmassen müssten noch entsorgt werden. Bis Jahresende werde der Koseler Weg wieder im Ursprungszustand hergestellt.

Seit voriger Woche besteht der Lückenschluss von Lohsa nach Niesky. Im November folgen die Stopfarbeiten. Schotter wird an die Gleise gebracht und der Untergrund damit verdichtet, also gestopft. Das sei noch mit einem gewissen Lärmpegel verbunden, die Belästigung „aber nur temporär“ zu spüren, erklärte Murr. Von den Schweißarbeiten bekommen die Anwohner kaum etwas mit. Der Projektleiter der Baufirmen kündigte an, dass im November der Bahnübergang in See für das Stopfen wenige Tage gesperrt werden muss. Eine größere Sperrung mache sich im Frühjahr 2018 erforderlich, wenn dann auf der Fahrbahn des Bahnübergangs die Betonplatten endgültig verlegt werden.

Bis auf die Bahnübergänge am Silbersee in Lohsa sind die anderen bisher nur provisorisch hergerichtet. Die bisher noch welligen neuen Gleise müssen nach Aussage von Ulrich Mölke auf dem verdichteten Untergrund „millimetergenau justiert“ werden, bevor verplattet werden kann, so der Projektleiter der Deutschen Bahn. Die Taktung der Straßensperrungen 2018 für die letzten Bauarbeiten an den Bahnübergängen werden mit Behörden abgestimmt. Ansonsten sei aus Sicht der Bahn im Bereich See das Gröbste durch, sagte Holger Braune aus dem Team der Projektleitung. Er bedankte sich bei den Einwohnern von See, dass sie in den vergangenen Monaten Staub und Krach ertragen haben. „Das Miteinander hat funktioniert“, sagte er.

Auch diese Veranstaltung kam „nicht ohne den Aufreger“ Brückenbau an der B 115 in Niesky aus. Doch da passiere nach den Worten von Mölke in den nächsten Monaten noch gar nichts. Die Brücke werde erst ab August 2018 abgerissen. Viel mehr beschäftigte die Seer Bürger deshalb, wie es nach dem großen Bahnbau auf ihren Straßen weitergeht. Anwohner befürchten, dass sie für die Wiederherstellung am Ende zur Kasse gebeten werden. Das schloss Ulrich Mölke aus. Man habe sich bemüht, die Lange Straße so wenig wie möglich für den Bauverkehr zu nutzen. Ganz ausschließen ließ sich dies jedoch nicht. Es habe vor Baubeginn eine Beweissicherung gegeben. Baubedingte Schäden an den Straßen in See werden im Auftrag der Deutschen Bahn repariert oder diese zahlt einen finanziellen Ausgleich an die Kommune.

Kritik gab es von Seiten der Einwohner, dass ein Verbindungsweg von See nach Niesky für Fußgänger und Radfahrer durch die Bahn zugeschüttet wurde und seither ein großer Umweg nötig sei. Noch handle es sich um eine Baustelle, hieß es daraufhin von der Bahn. Man habe noch keine Zeit gehabt, die Böschung in Ordnung zu bringen. Aber, so versprach Ulrich Mölke, der Schotter werde beseitigt und der Weg kurzfristig nutzbar gemacht. Im Sommer 2018 werde er dann wieder so hergestellt, wie man ihn vorgefunden habe.

Arg strapaziert ist die Verbindungsstraße zwischen See und dem Ortsteil Zeche, die aber schon vor dem Bahnbau kaputt gewesen sei. Dort müsste auch die Entwässerung erneuert werden. Das Projekt mit Baukosten von 600000 Euro liege bereits in der Schublade. Wie Enrico Bachmann von der Stadtverwaltung Niesky erklärte, mache es Sinn, die Straße zu bauen, wenn in Niesky die B 115 dicht ist. Man könne damit den Schleichverkehr durch See verhindern, der inoffiziellen Umleitung sei sonst nicht beizukommen. Es hätte allerdings den Nachteil, dass die Seer schwerer nach Niesky kommen. Die Reaktion der Einwohner darauf war unterschiedlich. Es wäre gut, wenn es aus See dazu eine Rückmeldung gebe, so Enrico Bachmann.

