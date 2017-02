Beim Automatenknacken erwischt

Geländer beschädigt - Zeugen gesucht

Ebersbach. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in den vergangenen Tagen beim Befahren der Reinersdorfer Straße in Kalkreuth gegen ein Absperrgeländer, welches am Ende der Sackgasse aufgestellt war. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter Telefon 0351 4832233 an die Dresdner Polizei.