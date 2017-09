Beim Apfelfest wird auch an die Igel gedacht Die evangelische Grundschule stellt sich mit vielen Aktionen vor und wirbt um neue Schüler. Die müssen nicht getauft sein.

Toni und Rahel Werner haben mit ihren Söhnen Pitt und Jano in der Evangelischen Grundschule ein Igelhaus gebaut, in dem die Tiere im Winter Unterschlupf finden sollen. © André Braun

Fertig. Toni und Rahel Werner haben mit ihren Söhnen Pitt und Jano in der Evangelischen Grundschule Technitz ein Igelhaus gebaut. Für Toni Werner ist diese Aktion mit Erinnerungen verbunden, denn er hat früher in der Grundschule gearbeitet. „Der Bau des Igelhauses ist in diesem Jahr das handwerkliche Thema des Apfeltages“, sagt Michael Richter, Vorstandsvorsitzender des Christlichen Lernraumes. „Das Kernthema bleibt aber der Apfel.“

Die Schule feiert bereits ihr 17. Apfelfest – eine andere Art des Tages der offenen Tür. Bei dem können sich Interessierte in der Grundschule umsehen und über schulische- sowie Freizeitangebote informieren. Ziel ist es, neue Schüler zu gewinnen. Die Veranstaltung bietet gleichzeitig den neuen Schülern und deren Eltern Gelegenheit, die Schule und das Hortkonzept näher kennenzulernen. Mit einer Präsentation, während der die Eltern Fragen auch beantwortet bekommen, stellen Lehrer und Erzieher den Lernraum, die Lernmethoden und die Freizeitgestaltung vor. Die Eltern können den Lernweg ihrer Kinder in Technitz selbst wählen. „Die Schule ist nicht nur für getaufte Kinder offen“, sagt Andreas Richter. „Auch Konfessionslose werden bei uns aufgenommen.“

Der Apfeltag beginnt wie in jedem Jahr mit einem Gottesdienst zum Erntedank in der Technitzer Kirche. Danach gibt es bis in den Nachmittag hinein in Schule und Hort Angebote für Kinder und Erwachsene. Es kann gebastelt und gemalt werden. Verschiedene Spiele stehen bereit. Filme können angeschaut werden. In der Bibliothek liegen Bücher aus und im Werkraum ist ein Basar eingerichtet. In dem können nicht nur Bastelarbeiten von Eltern und Schülern gekauft werden, es wird auch Kuchen angeboten, den die Muttis gebacken haben, und selbst gemachte Marmelade. Außerdem werden Kunstwerke von Kindern versteigert. Der Erlös der Aktion ist für die Restaurierung der Technitzer Kirche bestimmt.

