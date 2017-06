Beim Angstgegner gepunktet BSG Stahl Riesa spielt bei Kickers Markkleeberg 1:1 und verpasst damit den Sprung auf Platz vier.

Hielt einen wichtigen Zähler in Markkleeberg fest: Riesas Schlussmann Marcus Hesse (links). © Ronny Belitz

Ausgerechnet bei ihrer Meisterfeier kassierten die Eilenburger nach 26 Spielen in Folge ohne Niederlage eine 0:3-Schlappe gegen den VfL Pirna-Copitz. In der Tabelle rückte der VfL als Tabellensechster bis auf zwei Zähler an den VfL Hohenstein-Ernstthal (4.) heran. Die BSG Stahl Riesa (5.) rangiert nach dem 1:1 in Markkleeberg einen Punkt vor Pirna-Copitz.

Am vorletzten Landesliga-Spieltag ging es für die Riesaer zum „Angstgegner“ nach Markkleeberg. In der Vergangenheit erwiesen sich die Randleipziger als sehr unangenehmer Gegner. Von 20 Duellen konnte Stahl bislang erst sechs gewinnen. Auch diesmal sprang kein Sieg heraus, aber immerhin brachten die Riesaer einen Punkt mit nach Hause. Paul Spindler sorgte für die Riesaer Führung, Julian Adam glich noch vor der Pause aus (43.).

Ein sehenswerter Spielzug hatte Stahl etwas überraschend in Front gebracht. Steffen Krechlak setzte sich im Laufduell durch und bediente mit einem überlegten Querpass den perfekt einlaufenden Paul Spindler – und der Youngster brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Für den jungen Mann war es im dritten Landesligaspiel im Riesaer Trikot das erste Punktspieltor.

In der Folgezeit übernahm die Stahl-Elf die Initiative und verzeichnete Chancen, die Führung auszubauen. So verlor Markkleebergs Torwart Florian Zita bei einem Ausflug auf der linken Seite den Ball und Leonhard Schreiber versuchte aus der Distanz die Kugel ins Netz zu befördern. Der nun folgende Sprint des Markkleeberger Alain Nkem verhinderte aber das 0:2 – er stoppte den Ball kurz vor der Torlinie.

Mitte der ersten Halbzeit wurden die Gastgeber aktiver, aber die gut aufgelegte Abwehrkette der Gäste schien alles im Griff zu haben. Bis auf eine Ausnahme kurz vor dem Pausenpfiff, als Alain Nkem den Ball auf der rechten Seite eroberte und seine starke Vorarbeit von Julian Adam mit dem 1:1 vollendet wurde.

Mit der zweiten Halbzeit nahm das Spieltempo ab. Beiden Teams merkte man an, dass die Saison sich dem Ende nähert. So gab es wenige Torchancen und Strafraumszenen. Stahl-Keeper Marcus Hesse verhinderte in der 49. Minute das 1:2, als er vor Kevin Adam klärte. Stahl wiederum hatte seine beste Gelegenheit nach einem Eckball (66.), aber Andre Köhler verpasste den Ball haarscharf. Und in der 74. Minute trat David Wukasch einen Freistoß gefühlvoll in den Markkleeberger Strafraum, wo Thomas Bierstedt einlief und per Kopfball ebenfalls knapp das Tor verfehlte.

Kurz vor Spielschluss hatten dann die Markkleeberger noch zweimal den Siegtreffer auf dem Fuß. Erst schoss Kickers Topstürmer Julian Adam frei stehend am Kasten vorbei, kurz darauf traf der gleiche Akteur das linke Lattenkreuz.

Für die BSG Stahl Riesa besteht nun am kommenden Samstag die Möglichkeit, mit einem Heimsieg gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (verlor 3:4 zu Hause gegen Absteiger Taucha) noch auf Platz vier in der Endabrechnung vorzustoßen.

Stahl Riesa: Hesse – Gallwitz, Krechlak, Spindler (83. Zech), Köhler, Schreiber, Wukasch, Runge, Horinek, Bierstedt, Ludwig.

