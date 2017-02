Beim Abriss werden Erinnerungen wach Mit etwas Wehmut beobachtet ein Großenhainer, wie zurzeit eine Bahnbrücke nach der anderen verschwindet.

Die Bahnbrücke über den Röderneugraben ist am Montagvormittag demontiert worden. Der Autodrehkran hob die beiden Brückenteile aus den Widerlagern. © Anne Hübschmann

Er steht an der Großraschützer Straße und fotografiert den riesigen Autodrehkran. Dieser hat soeben das letzte der beiden Bahnbrückenteile über den Röderneugraben angehoben und zur Seite gelegt. Der Mann, der unerkannt bleiben möchte, wohnt ein paar Häuser weiter. Er kannte hier bisher jeden Strauch und jeden Fleck. Doch mit dem großen Ausbau der Bahnstrecke hat sich vieles verändert. Fast täglich verschwinden Dinge, mit denen er Erinnerungen verbindet.

„Der Tunnel war meine Heimat“, sagt der Mann etwas pathetisch. Er meint die ehemalige Bahnbrücke am Bergkeller, die vor zwei Wochen als Erste abgerissen wurde. Der Mann erinnert sich noch ganz genau, wie er als Kind mit Freunden dort in der Nähe den Bahndamm runter rodelte. „Das ist 60 Jahre her“, erzählt er. Das sei nicht gefährlich gewesen, denn die Dampfloks waren wesentlich langsamer unterwegs als die heutigen Züge. „Wir sind sogar in den Stahlbrücken rumgekrochen“, sagt er lächelnd. Heute wäre das undenkbar.

Jetzt liegen die genieteten Stahlkonstruktionen, die einst sein Abenteuerspielplatz waren, etwa 40 Meter von ihm entfernt, auf dem aufgeschütteten Plateau neben der Großraschützer Straße.

Der Autodrehkran zieht langsam seinen Ausleger ein. Die Arbeit ist vollbracht. Diese jedenfalls. In den nächsten Tagen soll die Stahlbrücke über die Große Röder abgerissen werden. Dann wird er wieder gebraucht.

Ingenieure und Bauleute gesucht

Seinen ersten Einsatz hatte der Kran am Wochenende, als die Brücke, die über die Bahnkreuzung am Stadtpark führt, zurückgebaut wurde. Von Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Montags hinein konnte deshalb kein Zug durch Großenhain fahren. Rechtzeitig, bevor die Bahnstrecke wieder freigegeben wurde, hatten die Bagger der Großenhainer Firma Bothur die Gleise wieder vom Schutt der abgerissenen Brückenwiderlager befreit.

„Alles ist planmäßig verlaufen. Wir sind sehr zufrieden.“, sagt Bauleiter Michel Petersohn von der Bickhardt Bau Thüringen GmbH, die von der Deutschen Bahn AG mit dem Abriss der Bahnbauwerke beauftragt worden ist. Die Firma Bothur arbeitet für Bickhardt Bau. „Es ist immer günstig, wenn man einen lokalen Partner vor Ort mit im Boot hat“, sagt Petersohn. Er selbst kenne die Großenhainer Firma schon von drei anderen Baustellen her und findet nur lobende Worte für sie. „Die Bothur-Leute arbeiten sehr zuverlässig“, sagt der Bauleiter.

Die Bickhardt Bau Thüringen GmbH in Schwabhausen agiert deutschlandweit. Sie ist eine Tochterfirma der Bickhardt Bau AG in Kirchhain, die weltweit unter anderem als Spezialfirma für Autorennstrecken gilt. Sie hat die Formel-1-Rundkurse in Abu Dhabi und Indien errichtet und auch den Hockenheimring umgebaut. Mehr als 1 600 Mitarbeiter gehören zu der Unternehmensgruppe. „Wir suchen immer gute Leute“, sagt Petersohn. Für die Bickhardt Bau-Niederlassung in Meerane würden momentan Bauingenieure, Facharbeiter und Techniker gesucht. Auch Bauleute aus Großenhain und Umgebung sollten die Chance nutzen und sich bewerben.

Die Mitarbeiter der Firma Bothur abwerben, unterlässt er aber. „Nein, das macht man nicht“, sagt Petersohn. „Da gibt es einen Ehrenkodex.“

zur Startseite