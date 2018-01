Beim Abriss der Spindelfabrik drängt die Zeit Bis Ende März muss die Ruine an der Zschopau verschwinden. Sonst droht ein Baustopp.

Die Ruine Spindelfabrik soll 2018 abgerissen werden. Allerdings ist wegen des Artenschutzes Eile geboten. Noch fehlt auch ein Unternehmen, das den Abriss realisiert. © André Braun

Waldheim. Nun ist es amtlich. Die alte Spindelfabrik an der Zschopau 3 soll noch dieses Jahr abgerissen werden. Dies beschloss der Stadtrat am Donnerstag einstimmig bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr.

„Wir sind seit Jahren an diesem Projekt dran“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). „Und deshalb hoffen wir auf einen baldigen Abriss, möglichst noch in diesem Jahr. Die einzige Frage ist momentan nur, ob wir dieses Ziel auch erreichen.“ Aus Artenschutzgründen müsse die Fabrikruine bis Ende März abgerissen sein, sonst drohe ein Baustopp, so das Stadtoberhaupt. „Deshalb werden wir versuchen, bis zum zeitigen Frühjahr alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen.“ Doch da zeigte sich Steffen Ernst optimistisch. „Alle Vorgespräche und Vorbereitungen sind abgeschlossen. Was wir nun brauchen, ist ein Beschluss in dieser Sitzung, um handlungsfähig zu bleiben.“ Allerdings, so räumte er ein, müsse bedacht werden, dass sich die anvisierten Kosten in Höhe von fast 572 000 Euro ändern könnten. Doch die Zustände seien für keinen mehr tragbar, deshalb sei ein schneller Abriss gewollt. Steffen Ernst verwies auch auf die laufenden Kosten, wie für das Absperren der Straße. „Die Sache wird nicht besser“, erklärte er.

Kathrin Schneider (CDU) wollte wissen: „Wer trägt das Risiko, wenn das Geld für den Abriss nicht bewilligt wird?“ Die Frage beantwortete Michael Wittig, Fachbereichsleiter der Bauverwaltung: „Ein vorzeitiger Baubeginn stellt immer ein Risiko dar. Allerdings ist das gängige Praxis. Die Behörden wollen immer einen Anfang sehen, bevor sie Geld bewilligen.“ Dies diene vor allem zur Absicherung, sagte er. Und Steffen Ernst ergänzte: „Ja, ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich.“ Da hakte auch Gabi Zemmrich (SPD) noch einmal nach: „Ist ein vorzeitiger Abriss wirklich nötig, bevor Fördergeld überhaupt bewilligt ist?“ Der Bürgermeister verwies auf seine Gespräche mit der Sächsischen Aufbaubank nächste Woche. „Wenn wir da weiterkommen wollen, brauche ich einen Stadtratsbeschluss. Wir haben alles vorbereitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fördermittel nicht bewilligt werden.“

Nach bisherigen Planungen belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf etwa 572 000 Euro. Aus dem Fonds zur Revitalisierung von Brachflächen erhofft sich die Stadt Waldheim einen 90-prozentigen Zuschuss, so viel sind laut Richtlinie des Sächsischen Innenministeriums maximal möglich.

André Langer (FDP) interessierte sich dafür, ob schon eine Firma für den Abriss gefunden sei. Immerhin sei das Vorhaben sehr kurzfristig terminiert, gab er zu bedenken. „Noch nicht“, räumte Steffen Ernst ein. „Aber wir bemühen uns und setzen alle Hebel in Bewegung, eine passende Firma zu finden, die das auf die Schnelle macht.“ Ein Versuch, das Gebäude noch dieses Frühjahr abzureißen, sei es wert.

Trotz der Bedenken einzelner Stadträte wurde der Antrag, die Spindelfabrik vorzeitig abzureißen einstimmig angenommen.

Jahrelange Mühe um Grunderwerb

Die Stadt Waldheim bemüht sich seit langem darum, dass die Spindelfabrik-Ruine aus dem Stadtbild verschwindet. Sie bietet nicht nur einen hässlichen Anblick, sondern stellt zunehmend auch eine Gefahr dar.

Bereits mehrfach hatte es in dem Gebäude gebrannt. Der Bauhof musste des öfteren für Ordnung und Sicherheit sorgen. Auf Kosten der Stadt, weil sich die texanische Eigentümerin nicht kümmerte. Schließlich gelang es Bürgermeister Steffen Ernst, der Texanerin die Immobilie samt dem 2 865 Quadratmeter großen Grundstück im Jahr 2016 abzukaufen. (DA mit eg/sol)

