Beim Abbiegen zusammengestoßen Ein Unfall ist in Weißkeißel passiert, nachdem eine 81-Jährige mit ihrem Opel offenbar einen Chrysler übersah.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Dienstagnachmittag in Weißkeißel gekommen. Eine 81-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa den Braunsteichweg in Richtung S126, als sie laut Polizeisprecher Thomas Bretschneider beim Abbiegen offenbar die 59-jährige Fahrerin eines Daimler-Chrysler übersah. Es kam zur Kollision. Beide Frauen blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit dem Unfall befassen. (szo/tc)

