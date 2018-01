Beim Abbiegen kollidiert In Riesa ist eine 43-Jährige bei einem Unfall verletzt worden.

Riesa. Bei einem Unfall in Riesa ist eine 43-Jährige am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war ein 59 Jahre alter Mazdafahrer gegen 18 Uhr auf der Rostocker Straße unterwegs und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden VW der 43-Jährigen zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 19000 Euro. (SZ)

