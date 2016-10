Beim Abbiegen hat’s gekracht Weil er einen Pkw offenbar übersah, richtete ein 52-Jähriger mächtigen Schaden an.

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden kam es Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, in Leisnig auf der Hauptstraße. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Hauptstraße aus Richtung Wolsdorf und wollte an der Kreuzung Hauptstraße nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem auf der bevorrechtigten Hauptstraße fahrenden Mazda (Fahrer: 78 Jahre), der in Richtung S 34 unterwegs war.

Durch die Kollision wurde der Fahrer des Mazda leicht verletzt. Insgesamt entstanden 11 000 Euro Schaden.

