Beim Abbiegen hat´s gekracht Ein Fiat-Fahrer hatte einen BMW auf der B 169 offenkundig nicht beachtet.

© Symbolfoto: K.-D. Brühl

Am frühen Donnerstagmorgen war der 38 Jahre alte Fahrer eines Pkw Fiat auf der Kreisstraße 7532 von Waldheim aus in Richtung Bundesstraße 169 unterwegs. Als er nach links auf die B 169 auf Höhe des Abzweigs abbiegen wollte, stieß er mit einem bevorrechtigten BMW zusammen, der von Döbeln kommend in Richtung Hainichen fuhr.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Holzkreuz aus Leichenhalle gestohlen Nossen. Eine ehemalige Leichenhalle an der Freiberger Straße in Nossen ist in das Visier von Einbrechern geraten. Die Täter traten die Zugangstür auf und stahlen ein Holzkreuz sowie einige Stoffvorhänge aus den Räumen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 350 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt weitere 300 Euro. Parkbänke entwendet Nossen. Unbekannte haben zwei Parkbänke von der Fabrikstraße sowie der Straße Am Zellsteig in Nossen gestohlen. Die Bänke haben einen Wert von etwa 360 Euro.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe die Poizei mit insgesamt rund 5 000 Euro beziffert. (DA)

zur Startseite