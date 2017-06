Aus dem Gerichtssaal Beim Abbiegen Fußgänger angefahren Ein 38-jähriger Mann erhielt einen Strafbefehl, weil er einen Zeitungsausträger verletzte. Sein Einspruch hat sich gelohnt.

© Symbolfoto: dpa

In den Morgenstunden des 16. Dezember 2016 kam es in Waldheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann fuhr mit seinem Citroen auf der Bahnhofstraße. An der Einmündung Härtelstraße bog er links ab. Dabei übersah er einen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Mann erlitt einen Bruch des Sprunggelenks und einen Abriss des Mittelfußknochens. Wegen des Vorfalls erhielt der Angeklagte einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch.

Dass er den Mann angefahren hat, gibt der Beschuldigte über seinen Verteidiger Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich aus Döbeln zu. Der Anwalt möchte für seinen Mandanten eine Verfahrenseinstellung erreichen. Als Begründung nennt er unter anderem eine Mitschuld des Geschädigten und dass sein Mandant bisher weder Einträge im Bundes- noch im Verkehrszentralregister hat. Auch die Tagessatzhöhe hält Göddenhenrich für zu hoch. Doch darauf lassen sich weder Richterin Magdalena Richter noch die Staatsanwaltschaft ein. „Der Fahrfehler ist da“, sagen beide.

Opfer kann sich nicht erinnern

An das direkte Tatgeschehen kann sich das Opfer, das als Zeitungsausträger arbeitet, nicht mehr erinnern. „Es gab einen großen Knall“, sagt der Geschädigte. „Vom Zusammenprall weiß ich nicht mehr.“ Zum Unfallzeitpunkt trug er eine blaue Jacke mit silbernen Signalstreifen. Aufgrund der Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gefahren und dort geröntgt. Weil keine Verletzungen zu erkennen waren, durfte er nach Hause gehen. Doch der Fuß schwoll an. Erst bei einer erneuten Röntgenaufnahme am nächsten Tag wurden die schweren Verletzungen entdeckt. Das Opfer musste in einer Dresdner Klinik operiert werden. Bis Mitte Mai 2017 war der Mann krankgeschrieben.

Obwohl die Staatsanwaltschaft auf eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro plädierte, verurteilt Richterin Magdalena Richter den Angeklagten zur Zahlung von 375 Euro. Verteidiger Martin Göddenhenrich hatte auf 225 Euro plädiert.

zur Startseite