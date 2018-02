Beim Abbiegen frontal kollidiert

Geld und Computer gestohlen Bischofswerda. Dieben hatten in der Nacht zu Montag eine Baude am Butterberg in Geißmannsdorf im Visier. Die Täter drangen gewaltsam ein und durchsuchten die Räume. Eine bisher unbekannte Menge an Geld sowie einen Computer nahmen die Einbrecher mit. Der Schaden betrug etwa 600 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht.

Teich abgelassen – Fische geklaut Weixdorf. Diebe haben sich jetzt an einem Fischteich am Weixdorfer Großteichdamm zu schaffen gemacht. Dort entfernten sie die Bretter der Vorstaustufe und ließen damit das Wasser des Teiches ab. Die schätzungsweise 120 Graskarpfen, 130 Spiegelkarpfen sowie 70 Hechte und Kleinfische, die sich im Teich befanden, nahmen sie mit. Die Tat muss sich zwischen dem 1. und dem 5. Februar ereignet haben.

Ausreißerin in Bautzen aufgegriffen Bautzen. Dienstagvormittag hat eine Streife der Polizei in Bautzen eine als vermisst gemeldete 15-Jährige aus Weißwasser aufgegriffen. Das Mädchen hielt sich bei einem Bekannten in einer Wohnung an der Wilhelm-Ostwald-Straße auf. Basierend auf einer in den Medien verbreiteten Suchmeldung hatte die Polizei einen Tipp zum Aufenthaltsort des Mädchens erhalten. Die Beamten übergaben die 15-Jährige an eine Steife des Reviers Weißwasser, die die Ausreißerin zurück zu ihrer Betreuungseinrichtung brachte.

Mann stirbt auf Rastplatz Ohorn. Am Dienstagmorgen starb ein 55-Jähriger auf dem Rastplatz Rödertal an der A4 in Richtung Dresden. Sein Beifahrer verständigte die Polizei, die auf dem Parkplatz gerade nach dem Rechten sah. Der Mann hatte gesundheitliche Probleme bekommen. Trotz einer sofortigen Reanimation konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen. Ein Fremdverschulden liegt nach derzeitigen Stand nicht vor.

Motorrad entwendet Schwepnitz. Zwischen Sonnabendabend und Montagmorgen haben Diebe in Schwepnitz ein Motorrad entwendet. Die schwarze Yamaha mit Erstzulassung 2010 und dem Kennzeichen KM K 471 stand unter einem Carport an der Dresdener Straße. Die Beute der Täter hatte laut Angaben der Geschädigten noch einen Zeitwert von etwa 4000 Euro.

Fußgänger von Auto erfasst Königsbrück. Bei einem Unfall am Montagabend in Königsbrück verletzte sich ein 70-Jähriger schwer. Der Fußgänger überquerte die Dresdener Straße, als ihn ein Auto erfasste. Die 60-jährige Fahrerin war mit ihrem Renault in Richtung Hoyerswerda unterwegs. Der Senior kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro.

Vor der Polizei geflohen Kamenz. Mit verschiedenen und ungültigen Kennzeichen waren zwei Männer Sonntag in Kamenz unterwegs. Polizisten stoppten gegen 3.20 Uhr das Auto an der August-Bebel-Straße. Beide Insassen versuchten daraufhin, zu fliehen – vergeblich. Der 35-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, aber vier Gramm Crystal dabei. Dass er zuvor selbst Drogen konsumiert hatte, zeigte ein Test. Die Polizisten stellten die Drogen sicher, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B97 Bernsdorf/Hoyerswerda. Am Dienstagvormittag sind auf der B97 zwischen Hoyerswerda und Bernsdorf zwei Autos zusammengestoßen. Als eine 48-Jährige gegen 9.25 Uhr mit ihrem Opel Astra von der Bundesstraße nach links in einen Waldweg abbog, erkannte sie wohl zu spät, dass ein Mercedes sie bereits überholte. Beide Wagen kollidierten. Die Unfallverursacherin sowie die 53-jährige Fahrerin der B-Klasse erlitten dabei schwere Verletzungen. Der 23 Jahre alte Beifahrer des Opel wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle. Die drei Autoinsassen wurden mit Rettungswagen zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beiden schwer beschädigten Pkw. Der Schaden betrug nach ersten Schätzungen mindestens 15000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die viel befahrene Bundesstraße für rund drei Stunden voll gesperrt.