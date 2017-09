Beifall von Maske und Klitschko Der WM-Dritte Abass Baraou soll das neue Gesicht der deutschen Amateurboxer auf dem Weg zu Olympia 2020 in Tokio werden.

Der deutsche Boxer Abass Baraou jubelt am 29. August nach dem Kampf in der Weltergewichtsklasse (bis 69kg) gegen den mongolischen Boxer Byamba nach Punkten. © dpa

Bei der Siegerehrung konnte Abass Baraou schon wieder lächeln, wenn auch fast unmerklich. Der Tränenstrom nach seiner Halbfinalniederlage war getrocknet, WM-Bronze im Weltergewicht zumindest im Ansatz als sportlicher Erfolg akzeptiert.

Auch Ex-Weltmeister und einstige Superstars wie Wladimir Klitschko, Henry Maske und David Haye spendeten dem erfolgreichsten deutschen Boxer dieser Welttitelkämpfe Beifall. Baraou war beeindruckt: „Das wird mir zusätzlich helfen, mein Ergebnis in den kommenden Tagen zu verarbeiten. Immerhin ist mir schon klar, dass ich in meiner Gewichtsklasse der Drittbeste in der Welt bin.“

Und damit das neue Gesicht der deutschen Amateurboxer auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Was der Oberhausener zu leisten imstande ist, hatte er bereits im Juni unter Beweis gestellt, als er bei der EM im ukrainischen Charkiw Gold gewonnen hatte.

Mit seinem dritten Platz in Hamburg sorgte der Fachabiturient dafür, dass die Gastgeber bei ihrer dritten Heim-WM nach 1982 in München und 1995 in Berlin nicht komplett leer ausgingen. Immerhin erreichten sechs von zehn deutschen Boxern das Viertelfinale, diese Hürde nahm allerdings nur Baraou. „Ich hatte gehofft, dass es der eine oder andere mehr zur Medaille schafft, daher können wir nicht ganz zufrieden sein. Aber ich muss betonen, dass wir ein sehr junges Team geschickt hatten“, bilanzierte Jürgen Kyas, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes.

Die Stars von einst beklatschten aber nicht nur Baraou, sie staunten auch über den Leistungsstand bei den „Amateuren“. „Es gab eine Menge tolle und vor allem auch ausgeglichene Kämpfe“, sagte Maske, Olympiasieger 1988 in Seoul. Klitschko, der acht Jahre später in Atlanta olympisches Gold erkämpft hatte, schwärmte von „unendlich vielen Talenten, die ihren Weg machen werden“. Gemeint waren in erster Linie die Boxgiganten aus Kuba. Von neun Startern erreichten sieben die Endkämpfe, fünf gewannen ihre Finals. (sid)

zur Startseite