Beifall für Sarrazin Provokateur Thilo Sarrazin legt im fast voll besetzten „Stern“ Politiker auf die Couch. Doch hilft seine Wahrheit weiter?

Thilo Sarrazin spricht ruhig und gelassen, mit großem Hang zur Systematisierung und Pauschalisierung. Vor allem in der Diskussion gibt es Beifall für kritische Fragen. © Klaus-Dieter Brühl

Eine der Garderobenfrauen in der Stadthalle meint nach der Lesung von Thilo Sarrazin am Donnerstagabend: „Ich hatte mehr erwartet.“ Thomas Neubert aus Bahra bei Hirschstein ist da ganz anderer Meinung. „Es müsste viel mehr solcher Veranstaltungen geben für eine lebendige öffentliche Debatte ohne Denkverbote“, sagt er. Neubert wünscht sich, „dass sich alle so tief mit den brennenden Fragen der Menschen auseinandersetzen, wie er es tut“. Auch ohne „Lösungserwartung“.

Der 71-jährige Bestseller-Autor könnte tatsächlich auf Mallorca sitzen, statt sich in Deutschland anfeinden zu lassen, was oft genug passiert. „Doch ich interessiere mich für politische Themen, und darüber schreibe ich, damit man die Abläufe besser versteht“, schickt er einsam auf der Bühne seinem Vortrag voraus. Etwa 550 Gäste sind in den „Stern“ gekommen, nur wenige Plätze bleiben leer. Auch das MDR-Fernsehen interessiert sich für Sarrazin. Wolfgang Hoffmann, CDU-Bürgermeister von Lampertswalde, traut ihm trotzdem nicht über den Weg. „Das ist eine reine Werbeveranstaltung für den Buchverkauf“, meint Hoffmann lakonisch. Thilo Sarrazin lebe vom Showeffekt, er habe nicht nur ein rhetorisches Problem.

Fünf Erbsünden in der Politik

Ruhig und gelassen, aber ziemlich formalistisch stellt der Berliner Ex-Finanzsenator, der alle zwei Jahre ein provokantes Buch herausbringt, seine Sicht auf das „Wunschdenken von Politikern“ vor. Immer wieder kreist er um das deutsche Asylproblem. Aber auch die europäische Außenpolitik, die Finanzkrise, Klimawandel und Bildung nimmt er sich vor. Und bei keinem Thema lässt er ein gutes Haar an der Bundesregierung, allen voran an Kanzlerin Angela Merkel. Allerorten sieht er politische Fehler und Missachtung der Regeln guten Regierens. Oft stellt er seine Kritik pauschal in den Raum. Gelegentlich benennt er konkrete Fakten und Auswirkungen.

Am spannendsten und tiefgreifendsten erscheint Thilo Sarrazins Kritik, die er natürlich als allgemeingültige Wahrheit anpreist, in Form psychologischer Untersuchung. Mit seinen fünf Erbsünden der Politik legt er anmaßende und selbsttäuschende Entscheider quasi auf die Couch, geht ihnen ans Eingemachte. Sein fünfstufiger Ablauf von Fremd- und Selbsttäuschung in der Politik ist ein aufschlussreicher Gedankenanstoß. Das Riesaer Publikum lauscht gebannt. Wer wagt es sonst, Realität und politische Propaganda intelligent auseinander zu dividieren. Es scheint, als spricht Thilo Sarrazin vielen Zuhörern aus der Seele, wenn er Politiker zum Opfer ihres eigenen Wunschdenkens macht. Aber auch das tut er sehr undifferenziert.

Und Thilo Sarrazin schürt Ängste: die Angst vor Überfremdung, die Angst vor Fremdbestimmung. Er reduziert Zuwanderer auf problematische Muslime, die noch dazu ausschließlich jung, männlich und paarungsbereit seien. Aber wie soll das Kippen der Relation zur angestammten deutschen Bevölkerung passieren?

Entweder müssten diese jungen Männer ausreichend junge Muslima finden. Oder sie müssten alle ihre Familien nachholen. Ersteres ist zweifelhaft, Letzteres hat die Regierung bereits gesetzlich eingeschränkt.

„Treffen Sie Ihre Wahlentscheidung“

Leichtes Raunen und etwas Unruhe, aber auch Beifall kommt erst dann in den Saal, als nach einer reichlichen halben Stunde Vortrag die Diskussion freigegeben wird. Frage-Antwort: „Kann ich ohne juristische Konsequenzen behaupten, dass Merkel ihren Amtseid mehrfach gebrochen hat?“ „Nein, ein Gesetzbruch ist aus ihrem Handeln nicht abzuleiten.“ „Wie viel Einfluss hat Amerika auf uns?“ „Wir machen rein deutsche Fehler, glauben Sie mir das?“ „Stehen wir am Rande eines Bürgerkrieges?“ „Ich sehe nicht die leiseste Gefahr dafür.“ „Wie können wir den Bundestag revolutionieren?“ „Treffen Sie ihre Wahlentscheidung für eine andere Politik. Wen Sie wählen sollen, kann ich aber nicht sagen.“

