Beifahrerin bei Unfall in Kreba schwer verletzt Der 73-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Baum sowie die Kirchenmauer gestreift.

© dpa

Kreba-Neudorf. Ein 72-jähriger Fahrer eines Chevrolet befuhr am Samstag gegen 13.10 Uhr die S 153 aus Reichwalde kommend in Richtung Kreba-Neudorf. In Höhe des Sportplatzes Kreba-Neudorf verlor er auf gerader Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der folgenden Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und streifte die Mauer des angrenzenden Kirchengeländes.

Infolge des Unfalls verletzte sich die Beifahrerin schwer und musste mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8000 Euro. (szo)

zur Startseite