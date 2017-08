Beifahrerin bei Markersdorf schwer verletzt Zwischen Markersdorf und Friedersdorf hat es auf der Ortsstraße am Freitagabend einen Verkehrsunfall gegeben.

Die Unfallstelle am Freitag abend. © Danilo Dittrich

Markersdorf / Friedersdorf. Die Polizei hat den Hergang des Unfalls am Freitagabend zwischen Markersdorf und Friedersdorf jetzt genauer beschrieben: Ein 43-jähriger befuhr mit seinem VW Sharan einen Plattenweg zwischen Friedersdorf und Markersdorf in Richtung Ortsstraße. Er hatte die Ansicht, diese in Richtung Herrnhuter Straße zu überqueren. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 63-jährigen Mercedes-Fahrers, welcher die Ortsstraße aus Richtung S111 kommend befuhr und ebenfalls die Absicht hatte, nach rechts in die Herrnhuter Straße einzubiegen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,86 Promille festgestellt. Bei dem Unfall wurden die Pkw-Lenker leicht und die 60-jährige Beifahrerin im Mercedes schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro.

Der VW-Fahrer muss sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo)

