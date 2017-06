Beidseitig angeschliffener Dolch in Seifhennersdorf beschlagnahmt Ein 34-jähriger Mann hatte die Stichwaffe im Handschuhfach seines Autos liegen.

Seifhennersdorf. Ein beidseitig angeschliffener Dolch mit einer Klingenlänge von 16 Zentimetern ist am Montag durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach bei einer Kontrolle in Seifhennersdorf sichergestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Tschechen stellten die Bundespolizisten im Handschuhfach seines Fahrzeuges den Dolch fest. Zu den Gründen, warum er die Waffe mitführte, wollte sich der Mann nicht äußern. Ab 18 Jahre darf man in Deutschland eine solche Waffe erwerben und besitzen, allerdings ist das Führen in der Öffentlichkeit verboten und stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Der Dolch wurde durch die Beamten sichergestellt.

Daraufhin konnte der Mann seine Reise fortsetzen, wird in den nächsten Tagen allerdings mit einem saftigen Bußgeldbescheid rechnen müssen. (szo)

