Beide bei Grün gefahren? Am Mittwochvormittag kollidierten zwei Autos in Königsbrück an einer Ampelkreuzung miteinander.

An der Ampelkreuzung B 97 /Weißbacher Straße in Königsbrück stießen Mittwoch zwei Autos zusammen. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. © Matthias Schumann

Am Mittwochvormittag, gegen 10.25 Uhr kam es in Königsbrück zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrem Kia die B 97 und ein 46-Jähriger mit seinem Opel die Weißbacher Straße. Beim Einfahren auf die Kreuzung kollidierten die Wagen miteinander. Beide Fahrzeugführer gaben bei der Vernehmung allerdings an, an der Ampel bei Grün gefahren zu sein. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zudem liefen aus dem Opel Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst wird sich mit dem Fall befassen. (SZ)

zur Startseite