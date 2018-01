Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Zwei Personen bei Unfall verletzt Dippoldiswalde. Am Sonntagmittag wollte eine 39-Jährige mit ihrem Seat von der Hohen Straße auf die Dresdner Landstraße (B170) in Oberhäslich abbiegen. Dabei stieß sie mit einem auf der Bundesstraße in Richtung Dippoldiswalde fahrenden VW (Fahrer 78) zusammen. Bei der Kollision wurden der 78-Jährige sowie seine Beifahrerin (77) leicht verletzt. An den beiden Wagen entstand Schaden von insgesamt rund 20000 Euro.

Drogen im Gepäck Pirna/Breitenau. Bei einem 32-jährigen Deutschen fanden Bundespolizisten etwa acht Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, vermutlich Marihuana. Die Beamten kontrollierten den 32-Jährigen in S-Bahn von Dresden nach Pirna und stellten die Betäubungsmittel sicher. Eine nicht geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, in dem Fall vermutlich 160 Gramm Cannabisblüten, fanden Beamte am Sonnabend bei der Kontrolle einer 26-jährigen Slowakin auf der A17 in einem grenzüberschreitenden Linienbus. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit gestohlenen Kennzeichen Neurehefeld. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel überprüften in Neurehefeld am Sonnabendabend einen geparkten VW Polo. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Wenig später wollten zwei Deutsche (17, 18) mit dem Polo wegfahren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei den bereits polizeibekannten Männern zwei weitere Kennzeichentafeln, die ebenfalls als gestohlen gemeldet waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und der Sachverhalt an die Landespolizei Sachsen für weitere Ermittlungen übergeben.