Bei WM in China unter den Top Ten Juniorin Elisabeth Baier aus Großenhain wird Neunte auf ihrer Paradestrecke.

Daheim wird mitgefiebert: Am Rande des Weinbergcups in Meißen verfolgten gestern Vereinsfreunde von Elisabeth Baier deren Auftritt in China am Mini-Bildschirm. Die Kunde von der Top-Platzierung machte schnell die Runde unter den Skatern. © Thomas Riemer

Elisabeth Baier soll nach ihrem 9. Platz über 300 Meter bei der Weltmeisterschaft im chinesischen Nanjing am Sonntag mit ihrem Final-Auftritt sogar gehadert haben. Und auch ihr Heimtrainer Jörg Rannacher war mit der Zeit (27,529 Sekunden) nicht ganz zufrieden. Wohl aber mit dem Resultat. „Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft, als B-Juniorin bei den ,älteren‘ Mädels startend, ist eine Top-Ten-Platzierung aller Ehren wert.“ Die Medaillen machten die „übermächtigen“ Athletinnen aus Kolumbien (Gold und Silber) sowie den USA unter sich aus.

Noch bis zum 18. September finden die Weltmeisterschaften in Nanjing statt, für die sich „Elli“ vom Großenhainer Rollsportverein als dreifache Europameisterin qualifizierte. Auf welchen Strecken sie in China noch laufen wird, steht nicht endgültig fest. „Auf der Bahn auf alle Fälle über die 500 Meter“, so Jörg Rannacher. (rt)

