Bei Wendemanöver Tor gerammt

Audi prallte gegen Verkehrszeichen

Priestewitz. Ein Audifahrer war am Dienstagnachmittag zwischen Lenz und Priestewitz unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve in Höhe Kottewitz von der Fahrbahn abkam und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro.