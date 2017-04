Bei Weigts gibt’s nichts zu zicken Seit März gibt es tierischen Nachwuchs bei der Großenhainer Familie. Eine Fellnase wohnt direkt mit im Haus.

Bei der Großenhainerin Annette Weigt wäre so mancher Vierbeiner gewiss gern Ziege: Jule und ihr Freund, der Mops Carli. © Kristin Richter

Jule ist eine Frohnatur. Wie ein Wirbelwind flitzt das kleine Mädchen durch das Wohnzimmer und schnappt sich zielsicher genau das Plüschtier, welches ihr Freund Carli gerade für sich auserkoren hat. „Nicht so herumtoben, ihr zwei“, ruft Annette Weigt und schüttelt lachend den Kopf. Wenn die 49-jährige Großenhainerin gedacht hat, dass ihre Zöglinge jetzt endlich genug haben vom ausgelassenen Toben, dann hat sie sich jedoch gewaltig getäuscht. Während Mia aus der Küche gelaufen kommt und sich in die Balgerei um das olle Bärchen einschaltet, bekommt Jule Verstärkung aus dem Hinterhalt. Carlson und Fenja eilen Jule zu Hilfe, die ihrerseits aber offenbar gerade beschlossen hat, dass so ein Gezerre um ein lebloses Stück Stoff auf die Dauer doch langweilig ist. Nein, aus diesem Ziegenalter ist Jule dann doch raus.

Seit dem Einzug trägt sie Windelhose

Vor gut sechs Wochen erblickte der weiß-schwarz-braun-gecheckte Vierbeiner im Stall von Familie Weigt das Licht der Welt. Mutter Glöckchen – vor sieben Jahren ein liebevolles Geschenk von Karsten Weigt an seine tierliebe Frau – hatte schon wie bei ihrer Niederkunft im vergangenen Jahr extra auf ihre Besitzerin gewartet. „Ich glaube, die Tiere haben da manchmal einen guten Instinkt! Glöckchen erwartete nämlich Drillinge und plagte sich unter der Geburt natürlich heftig“, so Weigt. Während die zwei männlichen Zicklein – sie hören auf die Namen Jonny und Jesus – recht kräftig gewesen seien und sofort den Kampf um die Zitzen von Glöckchen für sich entscheiden konnten, wurde die Dritte im Bunde, Jule, immer schwächer. So wie bei ihrer Mutter Glöckchen auch, sah Annette Weigt nur einen Ausweg: „Wir begannen, sie mit der Flasche aufzuziehen. Damit wir nicht ständig in den etwas weiter entfernteren Stall laufen müssen, holten wir sie praktischerweise zu uns ins Haus“, bekennt Annette Weigt und lacht.

Ein Haus, was schon seit mehreren Jahren eines ist, in welchem nicht nur Bauunternehmer Karsten Weigt und Sohn Anton Zuhause sind. Nein, in ihm leben eben auch noch die beiden Norwegischen Waldkatzen Carlson und Fenja, die Möpse Mia und Carli. Auf der saftigen Wiese tummeln sich Fjordpferde und bald grunzen wieder Schweine mit den Hühnern um die Wette.

Probleme mit ihrer neuen Gefährtin Jule habe es von Anfang an überhaupt keine gegeben. Ganz im Gegenteil. Das zierliche Ziegenkind wurde sofort von Mops Carli unter seine tierischen Fittiche genommen und von Mia nach dem Milchtrinken auch schon mal fein säuberlich abgeschleckt. Jule, die seit ihrem Einzug ins Weigt’sche Familiendomizil Windelhöschen trägt, lässt diese Art hygienischer Nachbesserung geduldig über sich ergehen. Überhaupt scheinen ihr die Möpse in tiefstem Herzen nahe zu stehen. „Manchmal begrüßt sie uns, in dem sie versucht, an uns hochzuspringen und wackelt dabei freudig mit dem Hinterteil“, beobachtet Annette Weigt.

Wie die beherzte Ziegenersatzmama bekennt, seien die ersten Tage und Nächte mit Baby Jule schon ein wenig anstrengend gewesen. Aller zwei Stunden wollte die neugeborene Fellnase die Flasche haben. Die Ersatzmilch, die extra für die Aufzucht von Schafen und Ziegen geeignet ist, schmeckte ihr sichtlich. Schlief Jule, die im Übrigen ohne zu meckern auf ihren Namen hört, anfänglich lediglich nur ein paar Stunden in der Nacht, erfreute sich Annette Weigt mittlerweile daran, dass ihr Liebling gut sechs Stunden aushält.

Allerdings: „Das alles war ja auch gar nicht unser Problem. Mein Mann und unser Sohn helfen da immer kräftig mit. Schwierig war es eher, dass wir nach wenigen Tagen für ein Wochenende nach St. Marienthal eingeladen waren“, erzählt Annette Weigt. Da sie ihr Ziegenbaby – immerhin noch aller drei Stunden trinkend – nicht in fremde Obhut geben wollten, blieb schließlich nur eine Möglichkeit. Jule musste mit nach Marienthal. In einer eigens dafür mit viel Stroh ausgepolsterten Hundetransportbox unternahm die jüngste Weigt ihre erste größere Reise. „Mehrmals am Tag sind wir dann mit ihr im Ort spazieren gegangen, und ernteten natürlich dabei so manchen ungläubigen Blick. Unsere Jule benahm sich aber absolut manierlich und machte keinerlei Probleme!“ versichert Annette Weigt.

Eigenschaften, die sie noch heute an ihrem Ziegenkind ausmacht. Und mehr noch. Jule scheint sich alle Mühe zu geben, die Menschen in ihrem Umfeld zu belehren, den oftmals leicht hingeworfenen Spruch von der „dummen Ziege“ charmant widerlegen zu wollen. Ruft Annette Weigt mit strenger Stimme, sie solle doch bitteschön vom Küchenstuhl hinunter klettern, springt Jule sofort auf den Fußboden. Geht es indes nach draußen zum Spazieren und ihre Ersatzmama bemerkt leichthin, sie müsse sich erst noch schnell die Schuhe anziehen, steht die kleine Ziege wartend daneben und rührt sich erst, wenn die Türklinke geräuschvoll nach unten gedrückt wird. „Jule ist wirklich etwas Besonderes und wird natürlich im Gegensatz zu einigen unserer anderen zur Selbstversorgung gehaltenen Tieren auch nicht durch uns ihr Leben verlieren“, betont Annette Weigt. Es sei eine intensive Zeit gewesen, die sie und ihre Familie mit dem Ziegenmädchen im Haus verbracht hätten.

Jeden Tag mit den Hunden spielen

Eine, die nun aber zu Ende ginge. Jule sei mittlerweile alt genug, nicht nur auf die Windelhose zu verzichten. Sie könne mit zu ihren Brüdern und Mutter Glöckchen hinaus auf die Weide. Ausschließlich Ziege würde sie aber wohl nie mehr sein. Dafür sorgen ihre Freunde, die beiden Möpse Carli und Mia, jeden Tag. Indem sie nämlich geduldig vor der Weide warten und ihre Freundin zum ausgelassenen Spielen abholen: Jule, die Osterziege.

Familie Weigt sucht für Jule ein liebes und möglichst lebenslanges neues Zuhause. Wer interessiert ist, bitte unter karlshaus.catharina@ddv-mediengruppe.de melden.

