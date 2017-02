Bei Verpuffung verletzt Bautzen. Zu einer Verpuffung kam es am Dienstagmittag in einer metallverarbeitenden Firma an der Dresdener Straße in Bautzen. Zwei Mitarbeiter im Alter von 23 und 24 Jahren wurden dabei verletzt. Sie mussten mit dem Verdacht auf ein Knalltrauma ins Krankenhaus. Auch die Bautzener Feuerwehr war alarmiert worden. Zum Einsatz kamen die Kameraden aber nicht. Was die Verpuffung ausgelöst hat, ist noch ungeklärt.

Auf glatter Straße kollidiert Kleinpostwitz. Ein Unfall hat sich am Montag auf winterglatter Fahrbahn in Kleinpostwitz ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten dort ein VW und ein BMW. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 10 000 Euro.

Diesel abgezapft Neschwitz. Dieseldiebe sind am Wochenende auf ein Baustellengelände am Neschwitzer Schlosspark eingedrungen. Die Täter stahlen etwa 450 Liter aus einer separaten Dieseltankanlage und rund 200 Liter aus einem Bagger. Wert des Kraftstoffs: rund 800 Euro.

Angetrunken unterwegs Königsbrück. Der Fahrer eines VW Caddy wurde am Montagnachmittag auf der Dresdner Straße in Königsbrück von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von umgerechnet 0,62 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Straße verschmutzt Neschwitz. Bei Baggerarbeiten am Neschwitzer Schlosspark-Teich kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes öffnete sich die Ladeklappe eines Kippers und eine große Menge des geladenen Schlamms floss auf die Fahrbahn. Die Straße musste daraufhin gesperrt werden. Erst nachdem Mitarbeiter von Spezialfirmen und die Neschwitzer Feuerwehr nach dem Mittag mit den Reinigungsarbeiten fertig waren, konnte der Verkehr wieder rollen.

Unter Drogeneinfluss gefahren Weißenberg. In der Nacht zum Dienstag kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf dem Parkplatz Löbauer Wasser an der A 4 einen Citroen Jumper. Aufgrund von Ausfallerscheinungen des 31-jährigen Fahrers wurden Autobahnpolizisten hinzugezogen. Ein Drogenschnelltest wies auf die Einnahme von Amphetaminen hin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dem Mann drohen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Zentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Mountainbike gestohlen Kamenz. Mountainbike der Marke Thompson Raptor im Wert verschwand in den vergangenen Tagen aus dem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße der Einheit in Kamenz. Das Rad hat einen Wert von 430 Euro.