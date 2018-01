Bei Unfall verletzt

Hakenkreuze geschmiert Bautzen. Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Donnerstag in der Bautzener Westvorstadt am Donnerstagmittag vier Jugendliche gestellt. Die 17-Jährige und ihre drei Begleiter im Alter von 16 und 17 Jahren hatten zuvor an Briefkästen und Garagentoren an der Gerber- und Seidauer Straße sowie an der Straße Unterm Schloss Graffitis gesprüht, unter anderem mehrere Hakenkreuze. Bei der Durchsuchung der Bekleidung der 17-Jährigen fanden die Beamten auch eine entsprechende Farbsprühdose. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion ermittelt gegen die vier Bautzener.

Radler kollidieren Kamenz. Zwei Radler sind am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Pulsnitzer Straße und Zwingerstraße in Kamenz zusammengestoßen. Die beiden 43 und 50 Jahre alten Männer verletzten sich dabei leicht. Der Jüngere hatte offenbar die Vorfahrt des Älteren nicht beachtet.

Rohr gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag haben Metalldiebe am Bautzener Gerichtsgebäude einige Meter Regenwasserrohr und Bodeneinlässe gestohlen. Schaden: rund 4 000 Euro.

Angetrunken unterwegs Kamenz. Eine angetrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Donnerstabend an der Kamenzer Fabrikstraße kontrolliert. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,62 Promille. Der 23-Jährigen drohen ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Führerschein eingezogen Weißbach. Im Auftrag der Führerscheinstelle des Landkreises haben Polizisten am Donnerstagnachmittag den Führerschein eines Weißbachers eingezogen. Ihm war behördlich verboten worden, von seiner Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, doch freiwillig abgeben wollte er sie offenbar nicht. Deshalb stellten die Polizisten das Dokument nun sicher.

Zu schnell gefahren Gaußig/Kirschau. Die Polizei hat am Donnerstag in Gaußig und Kirschau die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Auf der S 120 vor dem Gaußiger Schulzentrum gilt ein Höchsttempo von 30 km/h. Dabei fuhren binnen fünfeinhalb Stunden 60 der knapp 800 gemessenen Fahrzeuge zu schnell, darunter ein Skoda-Fahrer mit 65 km/h. Ihm drohen nun 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. In Kirschau waren zwölf Autofahrer mit mehr als den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Ford-Fahrer mit 76 km/h. Ihn erwarten 100 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister.