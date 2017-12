Bei Unfall verletzt Schirgiswalde-Kirschau. Bei einem Unfall im Ortsteil Kischau ist in der Nacht zum Donnerstag eine junge Frau verletzt worden. Die 29-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte gegen 3.15 Uhr, von der Mönchswalder Straße nach links auf die Wilthener Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Wilthen kommenden VW. Den Fabia schleuderte es durch die Kollision in den Straßengraben. Die 29-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Polo kam nach etwa 50 Metern zum Stehen. Sein Fahrer ergriff die Flucht. An seinem Auto befanden sich keine Kennzeichen. Der Unfalldienst des Polizeireviers hat die Ermittlungen zum Hergang und zum flüchtigen Fahrzeugführer aufgenommen.

Fahrzeuge beschädigt Wachau / Radeberg. Besteht zwischen beiden Taten ein Zusammenhang? Die Ähnlichkeit lässt jedenfalls darauf schließen. Am Heiligabend zeigte ein Besitzer an, dass Unbekannte im Wachauer Ortsteil Feldschlösschen seinen Transporter beschädigten. Die Scheibe des Wagens wies ein Loch von knapp fünf Millimeter auf. Am Mittwochmittag machte der Fahrer eines Opels in der Radeberger Badstraße eine ähnliche Entdeckung: Die Karosserie des Autos hatte eine Eindellung, ähnlich dem eines Geschosses, und der Lack war beschädigt. Der Besitzer schätzte den Schaden auf rund 300 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass jemand mit einer Luftdruckwaffe oder Ähnlichem die beiden Fahrzeuge beschossen hat. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Werkzeug entwendet Steinigtwolmsdorf. Der Einbruch dauerte nur 15 Minuten: Am Mittwochabend knackten Unbekannte eine Garage an der Siedlerstraße in Steinigtwolmsdorf auf, entwendeten je einen Koffer mit einer Bosch Stichsäge und einem Bosch Trennschleifer und verschwanden wieder. Das war zwischen 23.30 und 23.45 Uhr. Ein Zeuge sah in unmittelbarer Nähe noch einen weißen Suzuki Swift mit tschechischem Kennzeichen, als dieser wegfuhr. Den Stehlwert gab der Eigentümer mit etwa 200 Euro an. Auch der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.