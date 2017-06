Bei Unfall verletzt

Neustadt. Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag. Die 59-Jährige war mit einem Mitsubishi auf der Hohwaldstraße zwischen Neustadt und Steinigtwolmsdorf nach links von der Fahrbahn abgekommen und einen Baum gestoßen. Es entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro.

Einbruch in Geschäft

Freital. In ein Geschäft an der Wilsdruffer Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eingebrochen. Die Täter drückten eine Zugangstür auf und versuchten, die Registrierkasse zu öffnen. Dies gelang nicht. Schadensangaben liegen noch nicht vor.