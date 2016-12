Bei Unfall verletzt An der Ecke Putzkauer Straße/Dr.-Lange-Straße in Bischofswerda kollidierten am Freitagmittag zwei Autos.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag in Bischofswerda. © Rocci Klein

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag auf der Putzkauer Straße in Bischofswerda ereignet. Hier stießen am Abzweig zur Dr.-Lange-Straße zwei Pkw zusammen. Nach ersten Informationen wurden zwei Menschen bei der Kollision verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bischofswerda war vor Ort, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden und die Unfallstelle mit abzusichern. Die Putzkauer Straße musste an der Ecke Dr.-Lange-Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. (rk)

zur Startseite