Bei Unfall schwer verletzt Ein folgenschwerer Auffahrunfall ereignete sich am Sonnabend auf der A 4 nahe Wilsdruff.

© Marko Förster

Wilsdruff. Wegen eines schweren Unfalls bildeten sich auf der Autobahn A 4 am Dreieck Dresden-West am späten Sonnabendnachmittag Staus. Ein Mann war bei dem Auffahrunfall schwer verletzt worden, zwei Menschen leicht. Der 45-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr in Richtung Eisenach im rechten Fahrstreifen. In Höhe der Überfahrt zur A 17 verringerte er plötzlich seine Geschwindigkeit, und ein nachfolgender BMW mit Hänger fuhr auf. Daraufhin schleuderte der Golf auf die rechte aufsteigende Leitplanke und überschlug sich. Der BMW verlor seinen Hänger und stieß gegen die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall wurde der aus Bulgarien stammende Fahrer des VW schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Personen im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. (szo)

