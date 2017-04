Bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall

Klipphausen. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Röhrsdorfer Straße in Klipphausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Ein Dacia Duster (Fahrer 45) war zwischen Röhrsdorf und Klipphausen unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem Ford Mondeo (Fahrer 63) zusammen. Dabei erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen in musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.