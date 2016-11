Bei Unfall schwer verletzt

Räder gestohlen Sohland. Diebe drangen in der Nacht zum Sonnabend in eine Garage in Sohland ein und stahlen ein nicht zugelassenes, silberfarbenes Simson S51 und zwei schwarze Fahrräder der Marke Boomer. Der Gesamtwert der Zweiräder wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Unter Drogeneinfluss unterwegs Bautzen. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 19-Jähriger am Sonnabendabend durch Bautzen. An der Bauerngasse geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Drogentest bei dem Mann reagierte positiv. In seinem Pkw befanden sich zudem ein Elektroschocker und weitere Betäubungsmittel. Auch dafür muss sich der 19-Jährige nun verantworten.

Durchs geschlossene Tor gefahren Radeberg. Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Sonnabendabend in Radeberg ereignet. Die 73-jährige Fahrerin eines Suzuki wollte offenbar in eine Tiefgarage in der Ferdinand-Freiligrath-Straße fahren. Dabei durchbrach der Pkw aus nicht geklärter Ursache das noch geschlossene Zufahrtstor und prallte anschließend gegen einen Betonpfeiler im Innern. Dadurch verletzte sich die Fahrerin. Der Suzuki war aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden an Fahrzeug und Tiefgarage wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt