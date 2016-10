Bei Unfall schwer verletzt Rosenthal. Auf der Straße zwischen Rosenthal und Schmeckwitz kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer wollte die S 97 überqueren. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigen Moped (Fahrer 67). Der Senior wurde dabei schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Fahrrad gestohlen Bautzen. Am Mittwochnachmittag haben Diebe in Bautzen ein Fahrrad gestohlen. Das 26-Zoll Mountainbike der Marke Scott Scale 70 ist schwarz-rot lackiert. Es befand sich hinter einem Wohnblock an der Frederic-Joliot-Curie-Straße. Nach Angaben des Eigentümers war das Rad etwa 350 Euro wert. Nach dem Bike mit der Rahmennummer H5K80566 wird gefahndet.

Sattelzug sichergestellt Salzenforst. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen hat am Freitag einen Sattelzug sichergestellt. Die Beamten hatten den Lkw an der Rastanlage Oberlausitz-Süd kontrolliert. Die in Polen zugelassene Volvo-Zugmaschine war demnach Anfang September 2016 in den internationalen Fahndungssystemen zur Sicherstellung ausgeschrieben worden. Offenbar hatte der Nutzer des Lkw seine Leasing-Raten nicht bezahlt. Die Zivilfahnder untersagten dem 56-jährigen Berufskraftfahrer die Weiterfahrt und stellten die Zugmaschine im Wert von 65 000 Euro sicher.

Zeugen gesucht Radeberg. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall von Exhibitionismus in Radeberg. Am 7. Oktober gegen 16 Uhr soll in Radeberg ein Mann am Ende der Otto-Uhlig-Straße, kurz vor der Kreuzung Pulsnitzer Straße, mit heruntergelassener Hose auf dem Fußweg gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Hinweise an 03578 3520