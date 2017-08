Bei Unfällen verletzt In Obercarsdorf stieß ein Mofa gegen einen Lkw, in Hänichen gab es einen Auffahrunfall mit vier Autos.

© Marko Förster

Am Mittwochvormittag fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Mofa auf der Dorfstraße in Obercarsdorf. Als sie links auf die B 170 in Richtung Dippoldiswalde einbiegen wollte, stieß sie seitlich gegen einen aus Schmiedeberg kommenden Lkw Mercedes (Fahrer 53). Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde laut Polizei auf rund 150 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag ereignete sich in Hänichen ein Unfall. Als an einer Fußgängerampel auf der B 170 ein VW Passat (Fahrer 60) und ein Skoda (Fahrer 22) anhielten, fuhren zwei Autos auf: Ein 73-Jähriger rammte mit einem Clio den Skoda, der wurde auf den VW geschoben. Hinter dem Renault fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Peugeot. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Der Passat-Fahrer wurde leicht verletzt.Den Schaden schätzte die Polizei auf 6 600 Euro. (szo)

