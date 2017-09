Bei Streitigkeiten mal nachgeben hält die Liebe frisch Erna und Günther Welz aus Rothenburg hatten gestern eiserne Hochzeit. Am Sonnabend wird das in Familie gefeiert.

Erna und Günther Welz aus Rothenburg zur Trauung vor 65 Jahren ... © privat Erna und Günther Welz aus Rothenburg zur Trauung vor 65 Jahren ...

... und an ihrem ganz besonderen, dem 65. Hochzeitstag.

Darf ich bitten zum Tango! Tanzen war immer eine große Leidenschaft von Erna und Günther Welz aus Rothenburg, die gestern gemeinsam das ganz seltene Fest der eisernen Hochzeit begehen durften. Vor mehr als 70 Jahren haben sie sich in Geheege kennen- und lieben gelernt. Sie lebte in dem kleinen Dorf, ihn hatte die Flucht von jenseits der Neiße hierher geführt. Lange hat es nicht gedauert, bis sie sich sicher waren, den richtigen Partner für das Leben gefunden zu haben, aber zum Heiraten waren sie noch zu jung.

Am 13. September 1952 läuteten die Hochzeitsglocken, die Kinder wurden geboren, ein Haus in Rothenburg gebaut. „Liebe, Vertrauen, gegenseitige Achtung, ein anständiges Maß an Toleranz und Nachsicht sind die Fundamente für eine so lange glückliche Verbindung, auch oder besonders für traurige Momente, denn es hat auch bittere Stunden mit Trauer und Verlust gegeben“, sagt der 85-jährige Günther Welz und seine Erna nickt dazu. Da sind sich beide einig. „Wichtig ist, dass man auch hin und wieder nachgeben kann. Das ist bei den jungen Leuten heute nicht mehr so häufig üblich, und so laufen sie bei den ersten Streitigkeiten auseinander, oft zum Leidwesen der Kinder.“ Und diese standen bei den Jubilaren immer an erster Stelle. Ihre beiden Töchter kommen, so oft sie können, um ihnen zu helfen oder, zu einer schönen Tradition geworden, gemeinsam Kaffee zu trinken oder zu frühstücken. „Wenn das mal nicht klappt, vermissen wir etwas“, sagt die 87-jährige Erna Welz. Die Töchter wohnen beide ganz nah bei den Eltern. Darüber sind sie alle glücklich, Töchter wie Eltern.

Gekocht wird bei dem eisernen Paar jeden Tag selbst. Viele Zutaten kommen aus dem eigenen Garten, der zu den großen Freuden von Erna Welz gehört. Noch immer bleiben Passanten am Gartenzaun stehen, um die Blumenpracht zu bewundern. Das Innenrevier hat sie zum großen Teil ihrem Mann überlassen, genauso wie er Herr über die Finanzbuchhaltung ist. Verbunden hat sie auch die Liebe zu Tieren, der Natur an sich. Ein Zuhause ohne Haustier? „Unvorstellbar!“ kommt es im Duett. Und dann gab es ja auch noch das Radeln. Wie viele Kilometer des Paar gemeinsam, früher mit den Mädels auf dem Kindersattel, später allein und mit Töchtern, Schwiegersöhnen und Enkeln, über die Rad- und Waldwege gerollt ist, wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Man hört heraus, dass sie gern an die Touren zurückdenken. Heute haben sie dafür mehr Zeit, um Musik zu hören. Selbst welche zu machen, ob mit Zieh- oder Mundharmonika oder nur mit Gesang, gehört zu jeder Feier dazu. Ihre Töchter erzählen, wie sie vor einiger Zeit überrascht wurden mit einem wundervollen Mundharmonika-Duett am Lagerfeuer. „Wir freuen uns, dass es den beiden noch so gut geht. Den Haushalt meistern sie ganz allein. Nur das Einkaufen machen wir gemeinsam mit dem Auto, ebenso die Arztbesuche“, erzählt Tochter Christa Tschirch. Fragt man das Paar nach den Interessen der beiden Töchter, kann man die Eltern zur Antwort lächeln sehen: Natur, Musik und Radfahren stehen ganz oben.

Am Wochenende, wenn gefeiert wird, sind auch ihre 4 Enkel und 12 Urenkel dabei. Flotte Musik und Gesang wird es bestimmt geben, aber das mit dem Tango, das wird schwer. (SZ)

