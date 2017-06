Bei Seurigs wird wieder gebaut Über das Haus des Malermeisters hatte das Kreisbauamt einen Baustopp verhängt. Nicht der Einzige in Großenhain.

Malermeister Sven Seurig auf der Baustelle seines Hauses.

Der Brief war am Sonnabend im Kasten. Endlich. Nach beinah einem Viertel Jahr, konnte es auf der Berliner Straße Nummer 32 in Großenhain endlich weitergehen. „Sie können mir glauben, dass ich froh gewesen bin, als ich das Schreiben in den Händen gehalten habe“, bekennt Sven Seurig und schüttelt den Kopf.

Dass ihm genau einmal das passieren sollte, wovon viele Bauherren in Großenhain nur hinter vorgehaltener Hand reden, hätte der 51-Jährige nicht gedacht. Baustopp. Von einem Tag auf den anderen. Nein, damit habe er nicht gerechnet. Immerhin seit vielen Jahren schon macht der renommierte Malermeister aufgrund seiner zahlreichen Bemühungen um geschichtsträchtige Häuser in Großenhain von sich Reden. Ein historisches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert auf der Mozartallee wurde unter seiner Regie ebenso saniert wie zahlreiche Wohnhäuser, die Traditionsgaststätte „Bergkeller“ und nicht zu vergessen sein weit sichtbarer Firmensitz auf der Berliner Straße. Seit 2014 bemühte sich Sven Seurig nach eigenem Bekunden um das Nachbargrundstück. Im Jahr darauf habe es dann geklappt. „Zunächst einmal mussten wir das gesamte Areal von Müll beräumen. Allein zwölf Container haben wir mit alten Möbelstücken und verrottetem Abfall gefüllt“, erinnert sich Seurig. Wie in der sächsischen Bauordnung vorgeschrieben, habe er danach alle Unterlagen eingereicht und auch die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Meißen eingebunden. Schließlich stamme das Haus ja wiederum aus dem Jahre 1837 und könne nur mit entsprechenden Auflagen – also unter Beachtung der denkmalpflegerischen Gesichtspunkte – wieder hergerichtet werden.

Klar gewesen sei ihm aus der Erfahrung mit ähnlichen Objekten, dass der Dachstuhl erst mal abgenommen und genauer betrachtet werden müsse. „Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben den kompletten Dachstuhl entfernt und wollten schauen, inwieweit er noch tragfähig ist“, erklärt Sven Seurig.

Einziges Problem: Im Eifer des Gefechts – der Handwerker wurde selbst auf eine seiner Baustellen gerufen – habe er vergessen, das alles entscheidende Fax an das Meißner Kreisbauamt zu schicken. Der für die kommenden Monate wichtige Satz „Wir fangen an mit Bauen“ – im Fachdeutsch auch Baubeginnanzeige genannt – erreichte nicht die Behörde. „Und das hat gelangt! Noch auf der Baustelle bekam ich einen Anruf, und bei meiner Rückkehr prangte bereits der rote Aufkleber mit dem Verweis auf Baustopp weithin sichtbar an der Tür“, sagt Sven Seurig. Wie der Großenhainer betont, sei ihm durchaus klar, dass er im Sinne des Gesetzes einen Fehler begangen habe. Was er jedoch nicht verstehen könne, dass in so einem Fall nicht einfach mal auf kurzem Weg miteinander geredet werde. Im Interesse der Sache und unter Beachtung der Situation der Bauherren.

Bauherren, von denen es zumindest in Großenhain schon einige getroffen hat. Ihren Namen in der Zeitung lesen wollen sie nicht. Immerhin sei man auf die Genehmigungsbehörde in Meißen angewiesen. Wie deren Sprecherin Kerstin Thöns auf SZ-Anfrage sagt seien 2016/2017 durch das Kreisbauamt im Bereich Großenhain sechs Baueinstellungen angeordnet worden. In zwei Fällen habe das Amt den Bauherrn nachdrücklich auf das Unterbleiben eines etwaigen Um- und Ausbaus des Gebäudes hingewiesen. Die Arbeiten, so Thöns, dürften in den jeweiligen Fällen erst mit der Baugenehmigung und dem Erfüllen der darin enthaltenen Bedingungen fortgesetzt werden. „Hierzu hat der Bauherr den Bauantrag oder einen notwendigen Nachtrag zum Bauantrag einzureichen. Und er muss die von der Bauaufsicht nachgeforderten Bauvorlagen zur Beurteilung des Vorhabens zügig beibringen.“

Bei allem Fleiß: Das Kreisbauamt sei nicht verpflichtet, diese Anträge nun schneller zu bearbeiten als die jener Bauherren, die nicht negativ aufgefallen sind. Dass es dann schon mal wie bei Sven Seurig ein paar Monate dauern kann, bis es auf der Baustelle weitergehen darf, sei durch die sächsische Bauordnung abgedeckt. Für den Großenhainer Maler kein Argument: „Auch eine Behörde sollte die Verhältnismäßigkeit der Mittel beachten. Auf diese Weise werden viele willige Bauherren verprellt, die lieber künftig nichts mehr tun.“

