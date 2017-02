Aua dem Gerichtssaal Bei Rechnungen getrickst Die Staatsanwaltschaft hat mit ihrer Berufung Erfolg. Ein Döbelner Unternehmer wird zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Das Amtsgericht in Döbeln. © André Braun

Unglaublich – mit diesem Wort kommentiert ein Döbelner Unternehmer das Urteil des Landgerichts Chemnitz. Denn der Mann sieht sich eher als Opfer und nicht als Täter. Nur in einem von vier Fällen, die gleichzeitig verhandelt worden sind, hatte der Inhaber und Mitinhaber von zwei Firmen, mehrfach zugegeben, einen Fehler begangen zu haben.

Richterin Petra Kürschner verurteilt den 54-Jährigen wegen Versicherungsbetruges sowie Investitionsbetruges in zwei Fällen. Der Versicherungsbetrug bezieht sich auf eine Produktionsanlage. Die war nach dem Brand in einer der Döbelner Firmen neu angeschafft, an den Hersteller zurückverkauft und von der zweiten Döbelner Firma wieder gekauft und dort aufgestellt worden. Somit war sie kein Eigentum der abgebrannten Firma und der Unternehmer habe keinen Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe des Neuwertes durch die Versicherung gehabt, so die Richterin. Der Unternehmer habe getrickst.

Unstrittig für Gericht und Angeklagten ist der zweite Fall. Eine Photovoltaikanlage und eine Warmwasseraufbereitungsanlage, die auf dem Dach einer privaten Garage montiert worden sind, hätten nicht über eine der Firmen abgerechnet und damit auch kein Fördergeld beantragt werden dürfen. Darin sind sich beide einig.

Im Fall einer großen Photovoltaikanlage für die abgebrannte Firma erklärt Petra Kürschner: „Ihnen war bewusst, dass sie die Anlage mit falschen Angaben anmelden, um so Investitionen zu erschleichen.“ Die Photovoltaikanlage besteht zum Teil aus Modulen vom Dach der abgebrannten Halle. Die Module wurden von einer Spezialfirma gereinigt, überprüft und als neuwertig eingestuft. Um einen Investitionszuschuss für eine Anlage zu erhalten, darf nicht mehr als zehn Prozent der Anlage aus gebrauchten Teilen bestehen. Es seien aber bedeutend mehr gewesen. Der Unternehmer habe aber im Antragsformular für das Fördergeld bewusst ein Kreuz dafür gesetzt, dass es sich um eine neue Anlage handelt. „Das zeugt von einer intensiven kriminellen Energie“, sagt die Richterin.

Im Raum stand außerdem ein dritter Investitionsbetrug für eine weitere Photovoltaikanlage. Die war auf dem Dach und an der Fassade des zweiten Produktionsunternehmens des Döbelners montiert worden. Allerdings hatte Staatsanwalt Marcus Colli in diesem Fall Freispruch gefordert. Denn nicht der Angeklagte, sondern dessen Vater hatte die Förderanträge unterzeichnet.

Insgesamt beläuft sich der Schaden gegenüber der Versicherung und dem Staat auf reichlich 174 000 Euro. Bei der Bemessung des Strafmaßes berücksichtigt Richterin Kirschner, dass sich der Döbelner durch den Brand in einem Ausnahmezustand befand, er nicht vorbestraft ist und die zu viel erhaltenen Fördergelder bereits zurückgezahlt wurden. Der Unternehmer wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen zu je 900 Euro, also zur Zahlung von insgesamt 270 000 Euro verurteilt. Somit hatte die Staatsanwaltschaft Erfolg. Sie hatte gegen ein Urteil des Amtsgerichts Chemnitz Berufung eingelegt. Von dem war der Unternehmer im vergangenen Jahr wegen derselben Vergehen zu 120 Tagessätzen zu je 300 Euro verurteilt worden. Das gestrige Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Binnen einer Woche kann es der Döbelner Unternehmer mit einer Revision anfechten.

