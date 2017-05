Bei Rasentraktor fallen die Bremsen aus

Graffiti-Schmierereien in Hirschfelde Hirschfelde. Am Wochenende stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehrere Graffiti fest. Die unbekannten Täter beschmierten den Bahnhof in Bischofswerda sowie eine grenzüberschreitende Bahnbrücke in Hirschfelde. Bei Letzterer beschmierten sie den rechten Bahnbrückenbogen auf deutscher Seite mittels einer Schablone und schwarzer Farbe. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Brandschutztür beschädigt Görlitz. In der Nacht zu Sonntag haben in Görlitz Unbekannte die Brandschutztür des Einkaufszentrums City-Center an der Frauenkirche eingeschlagen. Den Sachschaden schätzte der Betreiber auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rasenmäher gestohlen Ludwigsdorf. Am vergangenen Wochenende sind in Ludwigsdorf Unbekannte in einen Schuppen an der Neißetalstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten einen elektrischen Rasenmäher. Den Wert des Gerätes hat der Eigentümer noch nicht genau beziffert. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung in Görlitzer Altstadt Görlitz. In der Nacht zu Montag kam es in Görlitz zu einer Sachbeschädigung. Ein 29-Jähriger hatte den Spiegel eines Transporters an der Neißstraße abgetreten. Zeugen beobachteten das Treiben und riefen die Polizei. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers griff den Mann auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von umgerechnet 2,72 Promille. Die Beamten fertigten eine Anzeige und beobachteten anschließend, wie der 29-Jährige eine Miettoilette beschädigte. Da der stark alkoholisierte Mann sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Er durfte das Polizeirevier am Morgen wieder verlassen. Bei seinen Taten war Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 300 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Sachbeschädigungen.

Autos von Hotelgästen gestohlen Bertsdorf-Hörnitz. In der Nacht zu Sonntag sind in Hörnitz Unbekannte auf das Gelände einer Hotelanlage an der Zittauer Straße eingedrungen und haben drei Autos von einem Parkplatz entwendet. Die Täter stahlen einen roten Mazda 3 mit den amtlichen Kennzeichen ES-JE 1506 sowie einen weiteren mit dem Nummernschild BLK-OM 608. Außerdem entwendeten die Kriminellen einen grauen Renault Capture. Der drei Jahre alte Wagen war auf die Kennung L-PY 8054 zugelassen. Die Eigentümer schätzten den Wert der drei Pkw auf insgesamt rund 56000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Fahrzeugen wird international gefahndet.

Werkzeuge entwendet Jonsdorf. In der Nacht zu Sonntag sind in Jonsdorf Unbekannte in eine Garage an der Hainstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dieser diverses Werkzeug sowie einen Schlagschrauber und eine Motorsäge. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 2000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 110 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Unfall weitergefahren Löbau. Ein Rentner hat am frühen Sonntagmorgen auf der B178 zwischen Särka und Löbau die Kontrolle über seinen Volkswagen verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Warnbaken. Der 77-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht, fuhr jedoch weiter. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland stoppte ihn wenig später. Bei der Kollision war an den Warnbaken sowie dem VW Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden. Der Verkehrsdienst des Reviers führt die Ermittlungen zu der Unfallflucht.

Die Bremsen versagten Herrnhut. Am Sonntagvormittag fielen in Rennersdorf bei einem Rasentraktor die Bremsen aus, als ein 60-Jähriger mit dem Gefährt die bergab führende Straße Am Mühlberg befuhr. Die Arbeitsmaschine wurde immer schneller und kippte schließlich um. Dabei verletzte sich der Mann an einem Bein und wurde anschließend medizinisch versorgt.

In drei Schuppen eingedrungen Krauschwitz. Wie der Polizei am Sonntagnachmittag bekannt wurde, haben sich Unbekannte in Pechern unbefugt Zutritt zu einem leer stehenden Gelände verschafft. Die Täter drangen in drei Schuppen ein und entwendeten daraus ein Moped sowie Zubehör für dieses und eine Kettensäge. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf einen zweistelligen Betrag. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunsicherer Pkw-Anhänger Nieder Seifersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat Sonnabendvormittag auf der A4 bei Nieder Seifersdorf einen verkehrsunsicheren Anhänger vorläufig stillgelegt. Der zum Autotransport gedachte Doppelachser hing an einem in der Ukraine zugelassenen Mercedes Sprinter. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Rahmen gerissen war und die Bremsen nicht funktionierten. Sie untersagten dem 51 Jahre alten Mercedes-Fahrer die Weiterreise, bis der Anhänger repariert worden ist. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.