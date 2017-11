Bei Opel geht wieder die Angst um Der Autobauer steht nach der Übernahme von PSA vor einem radikalen Umbau. Was wird aus dem Werk Eisenach?

Opelaner in ganz Deutschland bangen um ihre Jobs. © dpa

Der erste Abgang nach der Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern PSA (Peugeot/Citroën) ist schon vollzogen. Marketingchefin Tina Müller, verantwortlich für die viel beachtete Werbekampagne „Umparken im Kopf“ hat ihr Büro in Rüsselsheim Ende September geräumt – auf eigenen Wunsch, wie es offiziell heißt. Aber wohl auch, weil sich die Zeiten bei Opel mit PSA ändern und die Herausforderungen enorm sind. Dies hat PSA-Chef Carlos Tavares nach der 2,2 Milliarden Euro teuren Übernahme von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall von General Motors (GM) deutlich gemacht. „Allen muss klar sein, dass der Status quo bei Opel keine Option ist“. Das Unternehmen produziert zu teuer, verkauft zu wenige Autos, fährt jeden Tag einen Verlust von rund vier Millionen Euro ein.

100 Tage hat Tavares Opel-Chef Michael Lohscheller gegeben, um einen Sanierungsplan auf den Tisch zu legen – an diesem Mittwoch soll er dem Opel-Aufsichtsrat präsentiert werden. Der Plan wird weitere Einschnitte bringen, wenn auch nicht sofort.

Tausende Jobs stehen auf der Kippe

Noch gilt eine Bestandsgarantie zumindest für die 19 000 der insgesamt 38 000 Opelaner in Deutschland. Und für die Opel-Fabriken. PSA erfüllt die laufenden Tarifverträge, die bis Ende 2018 betriebsbedingte Kündigungen ausschließen, ebenso bis 2020 das Aus für die Opel-Werke. Auch mit GM vereinbarte Aufträge für das Internationale Entwicklungszentrum von Opel in Rüsselsheim mit seinen 7 700 Experten sollen abgeschlossen werden.

Aber was wird dann? Opel geht es weiter nicht gut, eher sogar noch schlechter als in den vergangenen Jahren. Im September sind die Absatzzahlen in Europa im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,5 Prozent auf knapp 91 000 Fahrzeuge abgesackt. Auch in Deutschland ging es leicht um 0,3 Prozent auf rund 21 800 Autos nach unten. Seit 1999 steckt der Autohersteller in den roten Zahlen mit addierten Verlusten von 13 Milliarden Euro. Während die Franzosen im ersten Halbjahr einen Gewinn von 1,26 Milliarden Euro verbuchen konnten, war es bei Opel schon wieder ein Minus von fast 400 Millionen Euro. 1,7 Milliarden Synergien und Einsparungen soll der Zusammenschluss pro Jahr bringen, ab 2020 soll Opel endlich einen Betriebsgewinn einfahren.

Die Verunsicherung im Unternehmen ist beträchtlich. Lohscheller hat versprochen, einen „Zukunftsplan“ in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften auszuarbeiten und vorzulegen. Vom möglichen Stellenabbau betroffenen Mitarbeitern soll ein anderer Job im Unternehmen angeboten werden, Altersteilzeit soll voll ausgeschöpft werden, fordert der Betriebsrat. Bedroht sind mittel- und langfristig möglicherweise das Werk in Eisenach und die Motoren- und Komponentenfabrik in Kaiserslautern. Schließlich sollen Antriebsstränge künftig aus Frankreich kommen. Und PSA setzt voll auf Elektromobilität. Ab 2023 sollen vier von fünf Modellen aus dem Konzern elektrisch rollen. Opel hat zwar den Ampera-E. Der aber wird von GM geliefert, und das schon jetzt mehr als stockend. Letztlich könnten auch Opel-Modelle, die unter der Regie von GM geplant wurden und in Deutschland vom Band laufen sollten, auf der Kippe stehen. Immerhin arbeiten Entwicklungsteams von PSA und Opel schon länger sehr gut zusammen und haben mehrere Modelle gemeinsam auf den Markt gebracht, die unter den Marken Peugeot und Opel verkauft werden. Das ändert aber nichts daran, dass es bei Opel Einschnitte geben muss. PSA hat sie unter der Regie von Tavares schon hinter sich. 33 000 Stellen wurden von 2011 bis 2016 gestrichen, die Produktivität deutlich gesteigert, sodass PSA wieder Gewinne einfährt.

Branchenexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule in Bergisch-Gladbach betont, dass Opel weiter saniert werden und mittelfristig mit einem deutlichen Stellenabbau gerechnet werden müsse – es sei denn, Opel könne seinen Marktanteil erkennbar erhöhen. Deutlicher wird Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Gelsenkirchen. Mit jedem verkauften Auto verbuche PSA einen Gewinn von 913 Euro, bei Opel dagegen falle ein Verlust von 686 Euro an. „Hätte Opel die gleiche Arbeitsproduktivität wie PSA, hätten die 2016 von Opel und Vauxhall hergestellten Autos mit 33 205 Mitarbeitern produziert werden können – das wären 4 965 Mitarbeiter weniger“. Weil Dudenhöffer auch im Entwicklungsbereich Doppelfunktionen bei PSA wähnt, sieht er bei Opel mittelfristig sogar 6 000 Jobs auf der Kippe.

Dass PSA-Chef Tavares Ernst machen dürfte, zeigt die Entwicklung in Großbritannien. Dort soll im Vauxhall-Werk Elsmere Port jede vierte der rund 1 600 Stellen wegfallen. Die von Opel-Chef Lohscheller im August als „Geburt eines europäischen Champions“ gefeierte 2,2 Milliarden Euro teure Übernahme durch die Franzosen dürfte sich für die Opelaner noch als sehr steinig erweisen.

